Putras mēnesī Latvijas iedzīvotājus aicina piedalīties labdarības akcijā

Putras mēnesī, oktobrī, “Herkuless”, “Paēdušai Latvijai” un “top!” aicina visus iedzīvotājus iesaistīties labdarības akcijā, lai iepazītu graudaugus, putras un palīdzētu ziedot produkciju pārtikas paku sagatavošanai. Par to informē “Public ID” projektu vadītāja Elīna Valaine.

Labdarības akcija “Atklāj putru ar “Herkuless”” fotokonkursa veidā norisinās AS “Rīgas Dzirnavnieks” zīmola “Herkuless” sociālā medija “Facebook” lapā līdz 25.oktobrim. Ikviens ir aicināts iesaistīties un iesūtīt savas mīļākās putras foto ar īsu aprakstu par sastāvdaļām un to, kādēļ tieši šī recepte viņam ir īpaša.

Par katru iesūtīto bildi “Rīgas Dzirnavnieks” ziedos vienu kilogramu produkcijas labdarībai – pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai”.

“Mums ir patiess prieks piedalīties šajā labdarības kampaņā, kas palīdzēs bagātināt pārtikas pakas. Nozīme ir ikvienam produktam, taču tieši graudaugi noder ikvienā virtuvē, tie ir uzturvielām bagāti un pielietojami dažādos veidos,” norāda Latvijas Samariešu apvienības projekta "Paēdušai Latvijai" vadītāja Agita Kraukle.

Fotoattēlus “Herkuless” profilam “Facebook” platformā privātas ziņas veidā aicinām iesūtīt līdz 17.oktobrim, bet jau 18.oktobrī visi saņemtie putru foto ar aprakstiem būs publicēti “Herkuless” “Facebook” lapas sadaļā “Atklāj putru ar “Herkuless””! No 18. līdz 24. oktobrim ikviens varēs putru fotogrāfijas aplūkot, balsot par tām, komentēt un dalīties.

Savukārt 25. oktobrī noteiks, cik kilogramu “Herkuless” gardumu nonāks pārtikas bankā “Paēdušai Latvijai”. Tāpat arī noskaidros to putras fotogrāfiju, kas būs ieguvusi visvairāk balsu ar reakcijām, komentāriem un dalīšanās reizēm. Uzvarētājs saņems bagātīgu produktu grozu no “Herkuless” un 100 eiro dāvanu karti no kampaņas atbalstītājiem – veikalu tīkla “top!”!

“Oktobris jau deviņus gadus zīmolam “Herkuless ir īpašs mēnesis, kad svinam Starptautisko Putras dienu un izglītojam sabiedrību, informējot par vērtīgo graudaugu produktos. Šogad esošā situācija valstī mūs ir iedvesmojusi pārcelt aktivitātes digitālā vidē. Tas savukārt ļauj aptvert plašāku auditoriju, un mūsu labdarības kampaņā varēs iesaistīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, uzzinot ko jaunu un vienlaikus paveicot labu darbu,” stāsta "Rīgas Dzirnavnieks" pārdošanas un loģistikas direktore Iveta Švarce.