PVD aicina Covid-19 laikā neglaudīt svešus mājdzīvniekus un liegt citiem cilvēkiem glaudīt savu mājdzīvnieku

Covid-19 epidēmijas laikā nevajadzētu glaudīt svešus mājdzīvniekus, kā arī jāliedz citiem cilvēkiem glaudīt savu mājdzīvnieku, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) publiskotais paziņojums.

PVD norāda, lai gan šobrīd nav pietiekamu zinātnisko pētījumu, kas pierādītu jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pārnesi no mājdzīvnieka, piemēram, no suņa vai kaķa uz cilvēku un no cilvēka uz mājdzīvnieku, pasaulē ir reģistrēti daži gadījumi, kad šīs slimības ierosinātājs ir konstatēts arī mājdzīvniekiem.

Tostarp pasaulē slimības ierosinātājs atklāts diviem suņiem un vienam kaķim, kuru saimnieki bijuši slimi ar Covid-19, kā arī zoodārza tīģerim, kura kopējs bijis Covid-19 pozitīvs.

PVD aicina mājdzīvnieku īpašniekus būt piesardzīgiem, ņemot vērā atsevišķos gadījumos dzīvniekiem konstatēto Covid-19 vīrusa klātbūtni un to, ka slimība ir jauna un šajā jomā nav pietiekami daudz pētījumu.

Tādējādi dienests aicina neglaudīt svešus un klaiņojošus mājdzīvniekus, netuvojies tiem, neņemt uz mājām; pēc jebkura kontakta ar mājdzīvnieku, arī tad, ja tas ir savs mājdzīvnieks, mazgāt rokas; neļauj svešiem cilvēkiem glaudīt savu mājdzīvnieku.

Tāpat pastaigas laikā nevajadzētu ļaujt savam mājdzīvniekam kontaktēties ar citiem mājdzīvniekiem; ja cilvēkam ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, vajadzētu izvairīties no pārāk cieša kontakta ar savu mājdzīvnieku - netuvināt mājdzīvniekam seju, neglaudīt mājdzīvnieku. Ja slimošanas laikā nav kas parūpējas par mājdzīvnieku, to būtu jāievieto PVD reģistrētā veterinārajā klīnikā, patversmē vai viesnīcā, iepriekš piesakoties, kā arī informējot attiecīgo vietu par to, ka dzīvnieka īpašnieks ir Covid-19 pozitīvs.

Dienestā iesaka iepriekš minētos piesardzības pasākumus ievērot arī ikdienā, lai pasargātu sevi no saslimšanas ar dažādām infekcijas slimībām.

Jau ziņots, ka Ņujorkā Bronksas zoodārzā tīģerim veiktā Covid-19 testa rezultāts ir pozitīvs. Kā noprotams, četrus gadus veco Malajas tīģerieni Nadju inficējis kāds zoodārza darbinieks, kuram pašam simptomu nav.

Jaunākie atklājumi raisa jaunus jautājums par vīrusa transmisiju dzīvnieku vidū.