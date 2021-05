PVD konstatē neatļautu tirdzniecību ar mājputniem

Mēģinot iegādāties vistu un tītaru cāļus no personas, kas tos tirgoja ar sludinājumu portāla “Ss.com” starpniecību, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis ne tikai neatļautu izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem, bet arī to, ka cāļi ievesti Latvijā no Lietuvas bez veterinārā sertifikāta, kas ir obligāts mājputnu veselību apliecinošs pavaddokuments. Par to informē PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere. Kopumā kravā bija aptuveni 1850 dējējvistu un 210 tītaru cāļi.

PVD atgādina – lai gan no 21. maija ir atceltas biodrošības prasības, kas putnu gripas draudu dēļ liedza mājputnus laist ārpus telpām, joprojām ir un būs aizliegta mājputnu tirgošana tirgos un izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām. Mājputnu tirdzniecība ir atļauta tikai tieši no novietnes uz novietni.

Lai arī Latvijā kopš marta putnu gripa savvaļas putniem nav konstatēta, citviet Eiropā, tostarp Lietuvā, no kuras vesti cāļi, joprojām saslimšanas gadījumi tiek konstatēti gan savvaļas putniem, gan mājputniem.

PVD atkārtoti aicina Latvijas mājputnu turētājus šobrīd atturēties no mājputnu iegādes putnu gripas skartajās valstīs, lai slimību neievazātu mājputnu novietnēs Latvijā. Ja arī mājputni tiek iegādāti citās valstīs, tad tiem līdzi jābūt izcelsmi un veselību apstiprinošam dokumentam – veterinārajam (veselības) sertifikātam.

Par konstatēto uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī informēts Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests.