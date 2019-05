Rīt apgrozībā nonāks jaunās 100 eiro un 200 eiro banknotes

No rītdienas, 28. maija, apgrozībā nonāks jaunās Eiropas sērijas banknotes – 100 eiro un 200 eiro. Ar šo banknošu laišanu apgrozībā tiek noslēgta vērienīgā modernāka dizaina un drošāku banknošu ieviešana, kas tika uzsākta vēl pirms Latvijas pievienošanās eiro zonai – 2013. gadā, apgrozībā laižot jauno 5 eiro banknoti.

Jaunās 100 eiro un 200 eiro banknotes papildinās Latvijā un citur eiro zonā jau ierastās 5, 10, 20 un 50 eiro banknotes ar atjaunotu dizainu un uzlabotiem pretviltošanas elementiem.

Eiropas sērijas banknotes nodrošina labāku aizsardzību pret viltošanu, jo veikti banknošu drošības uzlabojumi. 100 eiro un 200 eiro banknotēm ir tādi paši pretviltošanas elementi kā 50 eiro banknotei, piemēram, portrets ūdenszīmē un hologrammā, kā arī jauni un uzlaboti elementi, kas padara tās grūtāk viltojamas, bet ir viegli pārbaudāmi.

Jaunums ir pavadoņhologramma. Tas ir pilnīgi jauns pretviltošanas elements, kas redzams 100 eiro un 200 eiro banknošu sudrabotās joslas augšējā daļā. Pagrozot banknoti, var redzēt sīkus eiro simbolus €, kas riņķo apkārt nominālvērtības skaitlim. Eiro simboli kļūst skaidrāk saskatāmi tiešā gaismā.

Vēl viens būtisks elements ir visām Eiropas sērijas banknotēm jau izmantotais smaragdzaļais skaitlis. Pagrozot banknoti, uz spīdošā skaitļa apakšējā kreisajā stūrī redzams kustīgas gaismas efekts, kas pārvietojas augšup un lejup, un skaitlis maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu. Jaunajām 100 eiro un 200 eiro banknotēm eiro simboli redzami arī uz skaitļa.

Papildus plašai sabiedrībai paredzētajiem pretviltošanas elementiem jaunajām banknotēm ir jauni un uzlaboti elementi to autentiskuma noteikšanai ar iekārtu un ierīču palīdzību.

Iedzīvotājiem būtiski zināt, ka viņiem nekas speciāli nebūs jādara – nebūs jāiet uz kredītiestādēm un banknotes nebūs jāmaina. Jaunās Eiropas sērijas banknotes apgrozībā nonāks pakāpeniski – ar Latvijas Bankas un kredītiestāžu starpniecību. Pirmā izlaiduma banknotes būs apgrozībā vienlaikus ar jaunajām banknotēm un saglabās savu vērtību bez laika ierobežojuma.

Uzņēmējiem tika dots pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotos jauno banknošu laišanai apgrozībā, pielāgojot naudas apstrādes iekārtas.

"Kā ierasts, praktiskā gatavošanās jauno 100 eiro un 200 eiro banknošu ieviešanai notika ilgāk nekā gadu – notika naudas apstrādes automātu un citu iekārtu testi, tika pārbaudīta programmatūra un risināti citi tehniski jautājumi. Uzņēmēju, kas visvairāk izmanto skaidro naudu (piemēram, bankas, degvielas un dzērienu tirgotāji, autostāvvietu pakalpojumu sniedzēji), interese bija liela, un visiem bija iespēja ar Latvijas Bankas ekspertu palīdzību pārbaudīt savu iekārtu darbību. Ar izglītojošu semināru viesojāmies arī pie vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem," jauno banknošu ieviešanā paveikto komentē Latvijas Bankas valdes loceklis, Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms.

2019. gada februārī SIA "LATVIJAS FAKTI" veiktā aptauja liecina, ka eiro skaidrās naudas aprites aspekti Latvijas iedzīvotājiem būtiskas iebildes neraisa – eiro monētu un banknošu dizains, drošība, pieejamība, kā arī naudas zīmju tīrība un kvalitāte apmierina vairāk nekā 60% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Vairākums aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (58%) ir pietiekami informēti par eiro monētu un banknošu pretviltošanas elementiem, lai atšķirtu tās no viltojumiem. Šis rādītājs būtiski palielinājies salīdzinājumā ar laiku pirms eiro ieviešanas (29%).

Latvijā izplatītākās ir 50 eiro banknotes (to īpatsvars Latvijas Bankas izmaksāto banknošu kopskaitā pārsniedz 30%). 100 eiro un 200 eiro banknotes skaita ziņā kopā veido aptuveni 1% no tām banknotēm, ko Latvijas Bankas izmaksā kredītiestādēm (vērtības izteiksmē – attiecīgi 2.6% un 3.5%). Šīs banknotes lielākoties tiek izmantotas kā uzkrāšanas līdzeklis un lielos darījumos, tāpēc vēl jo būtiskāk ir iepazīt to dizainu un pretviltošanas elementus, lai neļautu krāpniekiem nodarīt lielu finansiālu kaitējumu.

Pirmā Eiropas sērijas banknote ar 5 eiro nominālvērtību ir apgrozībā kopš 2013. gada maija. Pārējās otrā izlaiduma banknotes eiro zonas iedzīvotāju makos nonāca pakāpeniski – 10 eiro banknote – 2014. gada septembrī, 20 eiro banknote – 2015. gada novembrī, bet 50 eiro banknote – 2017. gada aprīlī.