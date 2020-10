Romantiskā krāpšana. Sarakste sociālajos tīklos beidzas ar lielas naudas summas zaudēšanu

Oktobra sākumā Valsts policijā vērsās kāda sieviete, kurai viņas topošais “līgavainis” izkrāpis ievērojamu naudas summu – 13 tūkstošus eiro. Par to "Dzirksteli" informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes pārstāve Zane Vaskāne. Sieviete esot sākusi saraksti kādā sociālo tīklu vietnē, kas vēlāk turpinājusies e – pastā. Vīrietis stādījies priekšā kā ārsts, kurš šobrīd strādā militārajā zonā Sīrijā. Abu jūtas esot uzplaukušas pēkšņi, tāpēc viņi vēlējušies pēc iespējas ātrāk tikties. Taču, lai to varētu īstenot un vīrietis atlidotu uz Latviju, viņam bija nepieciešama konkrēta naudas summa, ko sieviete viņam esot pārskaitījusi. "Šādas sarakstes parasti beidzas negatīvi – tiklīdz krāpnieks saņem prasīto naudas summu, jebkāda komunikācija ar cietušo tiek pārtraukta, tādējādi nodarot ne tikai sirds sāpes, bet arī finansiālas problēmas," uzsver Z.Vaskāne.

Diemžēl šī nav vienīgā reize, kad sievietes tikušas apkrāptas internetā. Jau iepriekš policija ir ziņojusi par citiem līdzīgiem gadījumiem, kur krāpnieki visbiežāk darbojas pēc vienotas shēmas, proti, izmantojot sociālo tīklu iepazīšanās vietni, uzsāk draudzīgu un sirsnīgu saraksti ar iespējamo cietušo. Krāpnieks, iemantojot cietušās sievietes uzticību, kādā sarakstē var sākt stāstīt par savām problēmām, kas viņu it kā skar, piemēram, nepieciešama nauda dārgai operācijai vai konkrēta summa, lai atbrauktu atvaļinājumā uz Latviju un tamlīdzīgi. Tāpat krāpnieks cietušajai sievietei sarakstē var minēt par viņam piederošām glabātuvē ievietotām dārglietām, lielu daudzumu dažādu valūtu banknošu, dokumentiem un citām lietām, kurām viņš netiek klāt, jo par to nepieciešams samaksāt.

Lai nepiedzīvotu nepatīkamus mirkļus, Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un nebūt pārlieku uzticīgiem sociālajos tīklos, iepazīstoties ar svešiniekiem. Tāpat arī atgādina, ka nevajadzētu trešajām personām izpaust savus personīgos datus, tādējādi pakļaujot sevi riskam kļūt par krāpšanas upuri.