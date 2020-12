Sabiedriskā transporta pakalpojumi un pārvietošanās komandantstundas laikā

Komandantstundas laikā sabiedriskā transporta darbības laiks netiek ierobežots, lai primāri nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu uz darbu un no darba. Tāpat, lai nokļūtu uz darbu un atpakaļ, kā arī neatliekamos gadījumos, iedzīvotājiem būs iespēja izmantot taksometra pakalpojumus. Atrodoties ārpus savām mājvietām mājsēdes laikā, iedzīvotājiem ir jābūt iemeslu apliecinājumam par dzīvesvietas atstāšanu.

Saskaņā ar valdības lēmumu iedzīvotāji nedrīkstēs atstāt savu mājvietu no plkst. 22:00 līdz 5:00 laikā no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim un no 2021. gada 8. janvāra līdz 2021. gada 10. janvārim. Lai primāri nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu uz darbu vai dienesta vietu un atpakaļ, mājsēdes laikā sabiedriskā transporta darba laiks netiks ierobežots.

Tāpat, iedzīvotāji varēs izmantot taksometra vai pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili pakalpojumus, lai primāri nokļūtu savā darba vietā vai lai atgrieztos savā dzīvesvietā, tai skaitā no ostas, lidostas, autoostas un dzelzceļa stacijas. Taksometra vai pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili pakalpojumus varēs izmantot arī neatliekamos gadījumos, piemēram, lai nokļūtu ārstniecības iestādē. Vienlaikus ir noteikts, ka varēs braukt viens pasažieris, izņemot gadījumus, ja pasažieris pārvietojas kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kam nepieciešama asistenta palīdzība. Minētie nosacījumi attiecas arī uz pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem.

Iedzīvotājiem, kas ir ieceļojuši Latvijā no ārvalstīm un dodas uz savām dzīvesvietām vai arī dodas uz ostu, lidostu, autoostu vai dzelzceļa staciju, lai izceļotu no valsts, ir jābūt biļetei vai citam braucienu apliecinošam dokumentam. Tāpat, ir atļauts sagaidīt ieceļotāju, kas atgriežas no ārvalstīm un nogādāt to dzīvesvietā, uzrādot braucienu apliecinošu dokumentu.

Mājsēdes laikā ierobežojumi netiek noteikti privātpersonām un kravas pārvadātājiem, kas Latviju šķērso tranzītā.

Saskaņā ar valdības lēmumu, gadījumos, ja persona atradīsies ārpus savas dzīvesvietas bez pamatota iemesla un nevarēs uzrādīt dzīvesvietas atstāšanas iemeslu apliecinājumu, Valsts policija un pašvaldību policija būs tiesīgas piemērot sodu.