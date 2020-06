“Sabiedriskais autobuss” ir neizpratnē par atspoguļoto medijos saistībā ar ATD konkursa rezultātiem

SIA “Sabiedriskais autobuss” (SA) ir sašutis par publiskajā vidē izskanējušiem atsevišķu pašvaldību transporta uzņēmumu un mediju izplatītajiem nepatiesajiem apgalvojumiem saistībā ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (ATD) konkursa rezultātiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, kas nav balstīti uz konkrētiem un pierādāmiem faktiem, bet gan uz emocionāliem izteikumiem. SA valdes priekšsēdētājs Edvīns Strickis norāda, ka tas, kas pašreiz notiek publiskajā telpā, ir pielīdzināms cirka izrādei, kurā atsevišķi pašvaldību transporta uzņēmumi, kuri zaudēja ATD rīkotajā konkursā, ar emocionāliem izteikumiem vēršas pret uzņēmumu, jo nespēj samierināties ar zaudējumu. Lai pieliktu punktu dažāda veida spekulācijām publiskajā vidē, SA ar konkrētiem statistikas datiem apliecinās, ka “B-Bus” grupas uzņēmumi var nodrošināt ATD konkursā noteiktās tehniskās un kvalitātes prasības.

“B-Bus” grupā šobrīd ietilpst šādi Latvijas un Lietuvas uzņēmumi: SIA “Ekspress Ādaži”, SIA “Migar”, SIA “Sabiedriskais autobuss” SIA “Rīgas mikroautobusus satiksme”, UAB “Transreviss” un UAB “Uma Trans”. “B-Bus” grupas uzņēmumi apkalpo Latvijas un Lietuvas rajona un starppilsētu pārvadājumus, kā arī nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas un Viļņas pilsētas maršrutos.

“B-Bus” grupa ir trešais lielākais pārvadātājs Baltijas valstīs ar 505 autobusiem, kuru vidējais vecums ir 6 gadi. 2019. gadā grupas uzņēmumi Latvijā un Lietuvā ir pārvadājuši 40 milj. pasažieru, nobraukuši 30 milj. km un autobusu vadītājiem algās izmaksāja 11.5 milj. eiro. Autobusu vadītāju vidējā bruto darba alga 2019. gadā sasniedza 1070 eiro, kas apliecina, ka jau šobrīd uzņēmums maksā vairāk par noteikto minimālo stundas likmi, kā noteikts ATD konkursā. Turklāt liela daļa autobusu vadītāju ir ilggadēji darbinieki.

No 2017. gada septembra “B-Bus” grupas uzņēmums UAB “Transrevis” uzsāka braukt Viļņas pilsētas maršrutos ar 110 jauniem un moderni aprīkotiem autobusiem. Līdz ar to “B-Bus” ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ir šāda pieredze. Jau šobrīd liela daļa autobusu ir aprīkoti ar videonovērošanas kamerām pasažieru drošībai, ar zemajām platformām pasažieriem ar kustību traucējumiem vai ģimenēm ar bērnu ratiem ērtākai iekļūšanai/izkļūšanai no autobusiem, gaisa un ventilācijas sistēmām, bezmaksas bezvadu internetu (wi-fi), audio un vizuāli tiek atskaņotas un attēlotas pieturas monitoros, kā arī elektroniskie tablo ir gan salonā, gan ārpusē.

“B-Bus” grupā ietilpstošais uzņēmums SIA “TU Vidlatauto” (tagad SA), kas tika pievienots SIA “Sabiedriskais autobuss” (agrāk Saldus autobusa parks) ir viens no 10 uzņēmumiem, kas dibināja Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju (LPPA), līdz ar to minētās asociācijas prezidenta I. Ošenieka izteikumi par to, ka neviens no “B-Bus” grupas uzņēmumiem nav bijis biedrs asociācijā, neatbilst patiesībai. Vēl no “B-Bus” grupas uzņēmumiem par asociācijas biedriem bija SIA Saldus AP (tagad SA), “Ekspress-Ādaži” un SIA “Migar”, jo tās sākotnējais mērķis bija pārstāvēt visu Latvijas pārvadātāju viedokļus. Taču jau daudzus gadus un šobrīd asociācija pārstāv vairs tikai atsevišķu pašvaldību transporta uzņēmumus, līdz ar to SA un arī citi grupas uzņēmumi, neredzot jēgu piedalīties pašvaldību interešu lobēšanā, izstājās no asociācijas. Vienlaikus jāpiemin, ka interesanta aina izveidojas gan no iesniegto sūdzību sadalījuma pa lotēm, gan vieniem un tiem pašiem pārstāvjiem, kas pārstāv vairākus asociācijā ietilpstošus uzņēmumus. Vai konkrētu pašvaldību uzņēmumu sūdzības apmaksā asociācija no kopējā biedrības budžeta un vai starp asociācijas biedriem ir pastāvējušas kādas savstarpējas vienošanās jau iepriekš? Domāju, ka jautājums paliek atklāts.

Uzskatu, ka visi pašvaldību transporta uzņēmumi bija jānodod privatizācijai, kā to savulaik jau ir izdarījušas citas Latvijas pašvaldības. Viens no labākajiem piemēriem ir Igaunija. Tallinas pilsētā ir tikai viens pašvaldībai piederošs transporta uzņēmums, pārējie visi ir privātie uzņēmumi, kas piedalās pašvaldību un valsts izsludinātajos konkursos.

SA uzskata, ka ATD, rīkojot konkursus par Vislatvijas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu nākamajiem 10 gadiem un iekļaujot pilnībā visas maršrutu tīkla daļas brīvajā tirgū, rīkojās pareizi. Šāda pieeja veicināja sīvu konkurenci un nodrošināja visiem konkursa dalībniekiem vienlīdzīgas iespējas un kvalitātes prasības. Neviens no pašvaldību uzņēmumiem, kuri zaudēja, nespēja atzīt, ka, diemžēl, viņu piedāvājumi cenu ziņā bija dārgāki un ka pieredzes trūkuma dēļ attiecībā uz piedalīšanos konkursos brīvas konkurences apstākļos tie tomēr nespēja mēroties ar citu konkurentu iesniegtajiem piedāvājumiem. Bet šajā gadījumā, uzvarot privātajiem uzņēmumiem, tieši valsts un nodokļu maksātāji būs lielākie ieguvēji (cenu starpība starp pašvaldības autobusu parka un privāto uzņēmumu (uzvarētājs)):

Lotē Gulbene, Alūksne, Balvi - 1 000 000 eiro/gadā;

Lotē Jelgava, Dobele - 3 000 000 eiro/gadā;

Lotē Valmiera, Valka, Smiltene - 1 500 000 eiro/gadā;

Lotē Ventspils - 500 000 eiro/gadā;

Kopā - 6 000 000 eiro/gadā.

Ņemot vērā, ka uzvarētājiem par tehnisko piedāvājumu punktu skaits bija līdzīgs vai pat lielāks, nodokļu maksātāji saņems kvalitatīvu pakalpojumu par 6 000 000 eiro lētāk gada ietvaros, taču 10 gados valsts ietaupīs 60 miljonus eiro.

Publiskojot konkrētus faktus un datus, SA un “B-Bus” vēlas, lai publiskajā vidē paradītos ne tikai vienpusējs ar sagrozītiem faktiem atsevišķu pašvaldību transporta uzņēmumu, LPPA un LAKRS viedokļi, kas tiek apzināti izplatīti medijos, lai grautu uzņēmuma reputāciju, bet arī mūsu viedoklis, kā arī parādīt, ka B-Bus grupa ir liels uzņēmums, kas strādā ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstu tirgū.



Par SIA “Sabiedriskais autobuss”

SIA “Sabiedriskais autobuss” vietējas nozīmes reģionālos un reģionālos starppilsētu pasažieru pārvadājumus nodrošina jau vairāk kā 60 gadus. Bez regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, uzņēmums nodrošina arī skolēnu regulāros pārvadājumus un piedāvā transporta nomu tūrisma vai kolektīviem braucieniem. Uzņēmums “Sabiedriskais autobuss” ietilpst “B-Bus” grupā, kurš 2019. gadā ar 505 autobusiem apkalpoja 40 milj. pasažieru 165 maršrutos, nodarbinot 1225 darbiniekus.