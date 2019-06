Sākta kriminālvajāšana pret Saeimas deputātu Ati Zakatistovu par 27 000 eiro izkrāpšanu

Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Māris Urbāns šodien izsniedza apsūdzību Saeimas deputātam Atim Zakatistovam par personu grupā izdarītu krāpšanu lielā apmērā. A.Zakatistovs tiek apsūdzēts 26 620 eiro izkrāpšanā un 2420 eiro izkrāpšanas mēģinājumā.vSaskaņā ar apsūdzību 2016. gadā A.Zakatistovs ar līdzapsūdzēto krimināllietā vienojās par naudas izkrāpšanu no AS “Eco Baltia” meitassabiedrības SIA “Eco Baltia grupa” nolūkā finansēt A.Zakatistovu kā politiskās partijas politiķi. Līdzapsūdzētais lietā informēja AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētāju un valdes locekli par nepieciešamību saņemt A.Zakatistova sniegtās stratēģisko jautājumu konsultācijas jau iepriekš zinot, ka konsultācijas faktiski netiks sniegtas. Saskaņā ar līgumiem, kas tika noslēgti starp SIA “Eco Baltia grupa” un A.Zakatistovam piederošo uzņēmumu SIA “Per capita”, laika periodā no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada maijam A.Zakatistovam bija jāsniedz konsultācijas par organizācijas pārmaiņu vadības jautājumiem un vides, ilgtspējīgas un resursu taupības politikas izstrādes jautājumiem.Lai gan konsultācijas faktiski netika sniegtas, A.Zakatistovs ik mēnesi iesniedza SIA “Eco Baltia grupa” apmaksai rēķinus par it kā sniegtām konsultācijām, bet līdzapsūdzētais neinformēja SIA “Eco Baltia grupa” vadību, ka līgumos paredzētās konsultācijas faktiski nav saņemtas. SIA “Eco Baltia grupa”, būdama maldināta par konsultāciju sniegšanas faktu, pārskaitīja uz SIA “Per capita” bankas kontu 26 620 eiro. SIA “Eco Balti grupa” neapmaksāja pēdējo iesniegto rēķinu par 2420 eiro, jo uzņēmuma vadībai radās aizdomas, ka noslēgtie konsultāciju līgumi tiek izmantoti nelikumīgai politiskās partijas finansēšanai. Lietā turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.