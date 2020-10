Samazina pieļaujamo cilvēku skaitu privātos un publiskos pasākumos; plašāk būs jālieto sejas maskas

Turpinoties straujam saslimstības ar Covid-19 pieaugumam, tiks samazināts pieļaujamais cilvēku skaits privātos un publiskos pasākumos, kā arī būs plašāk jālieto sejas maskas, piektdien lēma valdība. Privātos pasākumos pulcēšanās skaitu iekštelpās samazinās no 30 līdz desmit cilvēkiem, bet ārtelpās - no 300 līdz 100. Veselības ministrijā (VM) skaidro, ka lielā mērā Covid-19 izplatība notiek mājsaimniecībās, līdz ar to nepieciešams ierobežot privāto pasākumu norisi, lai novērstu Covid-19 izplatību no mājsaimniecības uz mājsaimniecību. Šīs izmaiņas stāsies spēkā no sestdienas, 24.oktobra, savukārt pārējie ierobežojumi, par kuriem šodien lēma valdība, stāsies spēkā pirmdien - 26.oktobrī.

Tā kā Covid-19 izplatība notiek arī iekštelpās, proti, publisko pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanās vietās, no pirmdienas tiks samazināts cilvēku skaits, kas var pulcēties iekštelpās no 500 cilvēkiem uz 300 cilvēkiem.

Tāpat tiks paplašināta sejas masku lietošana sabiedriskās vietās, paredzot, ka tās lieto ne tikai vietās, kur netiek ierobežots cilvēku skaits, bet visās sabiedriskās vietās, tajā skaitā arī tur, kur cilvēki atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Maskas būs jālieto gan saimniecisku, gan publisku pakalpojumu sniegšanas vietās.

Publiskie pakalpojumi tiek sniegti valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšanai vai privātpersonu dažādu veidu pakalpojumu sniegšanai personām, tajā skaitā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu vai veselības aprūpes jomā. Tas nozīmē, ka sejas maskas būs jālieto, gan saņemot pakalpojumus pašvaldību iestādes, gan valsts iestādēs.

Tiek paredzēts, ka sejas maskas varēs nelietot vietās, kur to lietošana nav iespējama, piemēram peldbaseinos, akvaparkos, pirtīs un tamlīdzīgās vietās, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietās, kur tiek veiktas procedūras sejai.

Tā kā tiek prognozēts, ka līdz 6.novembrim netiks panākts pietiekams rezultāts, lai novērstu nekontrolētu Covid-19 izplatību sabiedrībā, šobrīd pienākumam lietot sejas maskas sabiedriskās vietās netiek noteikts terminēts laiks. Pienākumu lietot mutes un deguna aizsegus varēs pārtraukt, kad tiks novērsta nekontrolēta Covid-19 izplatība sabiedrībā, skaidroja VM.

Vienlaikus tiks mainīts otrdienas valdības lēmums, nosakot, ka tiem, kas ir pārslimojuši Covid-19, sejas aizsargmaskas tomēr būs jāvalkā.

Sejas aizsargmaskas būs jālieto arī publiskos pasākumos - muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, reliģisko darbību veikšanas vietās, teātros, koncertzālēs, kinoteātros, kongresu un konferenču centros un ar minētajām vietām saistītajās ārtelpās, ja pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Arī fiksētās sēdvietās esošām personām būs jālieto mutes un deguna aizsegs, ja vien uz tām neattiecas izņēmumi.

Tāpat tiks ierobežota bērnu izklaides pasākumu norise, aizliedzot tādus pakalpojumus lielveikalos, slidotavās, bērnu rotaļu laukumos, kā arī citās saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās, piemēram, akvaparkos vai batutu parkos. Minētie ierobežojumi attiecas uz bērniem speciāli paredzētu izklaides pasākumu organizēšanu, bet nevis uz tādu pakalpojumu sniegšanu, kas paredzēta gan pieaugušajiem, gan bērniem, proti, ir atļauta tādu vietu kā akvaparku darbība.

Kā ziņots, jau 17.oktobrī tika ieviesta virkne ierobežojumu, tomēr piektdien Veselības ministrijas sagatavoto noteikumu grozījumu anotācijā tika norādīts, ka ieviestie ierobežojumi nav devuši gaidīto efektu un slimības izplatība turpina strauji pieaugt.