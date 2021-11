Seniorus aicina savlaicīgi informēt tiesu izpildītājus par 20 eiro pabalsta saņemšanu

Seniori, kuriem ir parādsaistības un kuri no 2021. gada 1. novembra saņems 20 eiro pabalstu, tiek aicināti savlaicīgi par to informēt savus tiesu izpildītājus, lai izvairītos no pabalsta novirzīšanas personas parādu segšanai. Tiesu izpildītāji uz piešķirto pabalstu piedziņu neveiks, ja par tā saņemšanu persona savlaicīgi būs informējusi savu tiesu izpildītāju.



Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes (LZTIP) priekšsēdētāja Iveta Kruka: “Svarīgi, lai par pabalsta saņemšanu laikus informē tie parādnieki, kuru ikmēneša ienākumi sasniedz 500 eiro, jo tikai no tiem ienākumiem, kuri pārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru (šobrīd 500 eiro), var tikt veikti ieturējumi parādu segšanai. Savukārt personām, kuru ikmēneša ienākumi nesasniedz 500 eiro, informēt tiesu izpildītājus par pabalsta saņemšanu nav nepieciešams, jo šie ienākumi nepārsniedz minimālo ienākumu apmēru, no kuriem var veikt ieturējumus. Izņēmums ir uzturlīdzekļu piedziņas lietas nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, kad parādniekam tiek saglabāti naudas līdzekļi 50 % apmērā no minimālās mēneša darba algas (šobrīd 250 eiro), bet visi ienākumi, kas pārsniedz 250 eiro, tiek novirzīti personas parādsaistību segšanai.”

2021. gada 27. oktobrī spēkā stājās grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Grozījumi paredz, ka laika posmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. martam tiks izmaksāts pabalsts 20 eiro mēnesī Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz 2021. gada 31. decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un kuras ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vīrusu vai kuras saņēmušas klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.

Grozījumi paredz, ka minētais pabalsts nav pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai (Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 66. panta otrā daļa un 76. panta septītā daļa). Lai pabalsta nauda netiktu novirzīta parādsaistību dzēšanai, ir būtiski laikus informēt savu tiesu izpildītāju par pabalsta saņemšanas faktu, jo tiesu izpildītājs pats nevienā datu bāzē nevar iegūt informāciju par to, vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus. Šādu informāciju zina tikai pats parādnieks.