Siguldā atklāta pirmā velo iela Latvijā; pilsētā ievieš satiksmes mierināšanas risinājumus

Siguldā atklāta Latvijā pirmā velo iela, kas darbojas kā pilotprojekts Siguldas kopējās satiksmes uzlabošanas koncepcijā. Šī pilotprojekta realizācija ir viens no soļiem drošākas satiksmes veidošanai Siguldas centrā, lai mazinātu satiksmes negadījumu skaitu un uzlabotu drošību visiem satiksmes dalībniekiem.

Īstenojot velo ielas projektu, Siguldas novada pašvaldība atbalsta izmaiņas valsts standartā un normatīvo aktu regulējumā par velo ielu kā atbilstošu pilsētvides risinājumu drošai velo infrastruktūrai Latvijā tādās situācijās, kad nav pieejami citi velo ceļa izbūves varianti, piemēram, atsevišķs velo ceļš, apvienots gājēju un velo ceļš vai nodalītas velo joslas uz brauktuves. “Pirmās velo ielas atklāšana ir vēsturisks brīdis Siguldai un Latvijai. Tas apliecina, ka izšķiroša loma ir vīzijai, drosmīgam lēmumam un darbam, to īstenojot. No Siguldas pilotprojekta pieredzes varēs mācīties citas pašvaldības, jo nākamajā plānošanas periodā esam iezīmējuši 23 miljonus eiro jaunas velo infrastruktūras izveidei visā Latvijā,” atklāšanas pasākumā sacīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics: “Esmu pateicīgs tiem, kas iesaistījās velo ielas pilotprojekta risinājumu izstrādē, saskaņošanā institūcijās, kā arī paveikuši tā realizāciju, pierādot, ka ir iespējams īstenot nebijušus un drosmīgus projektus, domājot par pilsētas attīstību un satiksmes mierināšanas kompleksu risinājumu. Siguldā satiksmes organizācijas izmaiņu mērķis ir radīt drošāku centra vidi, kurā ielu telpa prioritāri tiek izmantota iedzīvotājiem, nevis automašīnām, tādējādi veicinot arī uzņēmējdarbību centra zonā.” Pašvaldība ir pārliecināta, ka ar kompleksiem risinājumiem un saprātīgiem izdevumiem ir iespējams panākt drošāku satiksmi visiem tās dalībniekiem.

Velo ielas atklāšanu noslēdza tiešsaistes diskusija “Draudzīgai satiksmei BŪT!”, kurā eksperti un velo entuziasti diskutēja par mūsdienīgu satiksmi Siguldā, Latvijā un Eiropā, pārrunājot efektīvākos risinājumus pilsētvides uzlabošanā un nodrošinātu ērtu un drošu infrastruktūru visiem satiksmes dalībniekiem. Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks uzsvēra, ka ceļš pieder mums visiem, tāpēc tā infrastruktūra ir jāveido droša, piebilstot, ka visas iesaistītās un atbildīgās institūcijas strādā, lai šī pilotprojekta risinājums tiktu ieviests Latvijas Valsts standartā.

Velo ielas atklāšana ir tikai daļa no kompleksiem satiksmes mierināšanas instrumentiem Siguldā. Maijā ar vertikālām un horizontālām ceļa zīmēm izveidota marķēta zona, kurā braukšanas ātrums nevar pārsniegt 30 km/h. Ar šo iniciatīvu iecerēts panākt, ka pilsētas centrs prioritāri vairs netiek izmantots tranzītam, tā vietā izvēloties no centra tālāk esošas ielas. Savukārt otra būtiska novitāte satiksmes organizēšanā ir unikālais ceļa apzīmējums – “Viens ceļš visiem”. Šī zīme kopā ar ātruma ierobežojumu 30 km/h tiek uzstādīta ielu posmos, kur nav gājēju ietves un velo ceļa. Tāpat atsevišķu ielu posmos izvietotas CSDD informatīvās kampaņas zīmes “Tuvāk NĒ!”, lai autovadītāji ievērotu viena metra distanci no velosipēda.

Velo ielas izveidei, tostarp projektēšanai, pašvaldība no sava budžeta izlietoja aptuveni 30 tūkstošus eiro, kas pēc ekspertu domām ir teicams kompromiss starp iegūto velo infrastruktūru un ieguldītiem līdzekļiem un ko var atļauties arī citas pašvaldības Latvijā.

Jau ziņots, ka ar simbolisku velobraucienu velo ielu atklāja satiksmes ministrs Tālis Linkaits, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks, Siguldas velo ielas pilotprojekta autors SIA “IE.LA inženieri” projektētājs Viesturs Laurs, apvienības “Pilsēta cilvēkiem” vadītājs Māris Jonovs, kā arī Nīderlandes vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū un Dānijas vēstnieks Latvijā Flemmings Stenders, kuri pasākuma atklāšanas laikā dalījās ar savu riteņbraukšanas pieredzi un paradumiem attīstītas velo infrastruktūras Eiropas valstīs, atzinīgi novērtējot Siguldas drosmi īstenot pilotprojektu un attīstot velo infrastruktūras dažādību Latvijā.

“Video pamācība” par velo ielas infrastruktūras lietošanu šeit