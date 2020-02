“Simtgades filmas” pieejamas Latvijas skolās

Nacionālais Kino centrs turpina papildināt portāla “filmas.lv" sadaļu “Kino skolās”, veicinot Latvijas filmu izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. No 2020. gada februāra portālā ir pieejamas visas 16 “Simtgades filmas”, kam pievienoti filmu apraksti, metodiskais materiāls skolotājiem un darba lapas skolēniem.

Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei” uzņemtās 16 pilnmetrāžas filmas (sešas spēlfilmas, divas animācijas filmas un astoņas dokumentālās filmas) dažādos rakursos un atšķirīgā stilistikā stāsta par Latviju – no senvēstures līdz mūsdienām, īpašu uzmanību pievēršot 20. gadsimtam, sarežģītākajam laikam valsts un nācijas vēsturē. Tomēr no “Simtgades filmām” var mācīties ne tikai izpratni par vēsturiskajiem notikumiem vai mūsdienu aktualitātēm, bet arī daudzas citas dzīvē noderīgas un skolu mācību programmai atbilstošas lietas. Piemēram, animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” rosina apspriest pilsonisko atbildību un sabiedrības iespējas ietekmēt pašvaldību lēmumus, dokumentālā filma “Mērijas ceļojums” var iedvesmot uz savas dzimtas ciltskoka pētīšanu, bet fragmenti no spēlfilmas “Homo novus” ļauj iepazīt gan spilgtu Latvijas mākslas vēstures periodu, gan tiesiskus strīdus mantojuma lietās.

Šādā spektrā uz “Simtgades filmām” skatījušies pedagogi un izglītības speciālisti, sagatavojot skolotājiem un skolēniem ieteicamos mācību stundu plānus un darba lapas, ko iespējams izmantot dažādu mācību jomu apguvē. Metodiskais materiāls palīdzēs skolotājam izvēlēties konkrētu “Simtgades filmu” vai tās fragmentu, lai paspilgtinātu vai ilustrētu kādu noteiktu mācību tēmu. Nacionālais Kino centrs savukārt metodiskajam materiālam pievienojis plašākus aprakstus par katru no “Simtgades filmām” – sižetu anotācijas, stāstus par filmas tapšanas apstākļiem un radošajām komandām, citātus no recenzijām un dažādus papildmateriālus, kas ļauj par konkrēto filmu uzzināt vairāk. Šīs atšķirīgās pieejas – pedagoģiskā un kultūrvēsturiskā – paplašina izveidotā materiāla funkcijas un lietojumu; projekta autori cer, ka teksti padziļinās izpratni par konkrētām filmām un to veidotājiem, līdz ar to Latvijā tapušās filmas un vispār kino soli pa solim kļūs par būtisku mācību procesa sastāvdaļu.

Filmu apraksti un mācību stundu materiāli portālā ievietoti PDF formātā, tos iespējams lejuplādēt un izdrukāt ērtākai lietošanai. Viss metodiskais materiāls PDF formātā pieejams arī Nacionālā Kino centra mājaslapā, bet iespēja skatīties “Simtgades filmas” un izmantot to fragmentus mācību procesā būs pieejama tikai ar autorizētām parolēm, kuras skolotāji var saņemt, piesakoties Nacionālajā Kino centrā – rakstot e-pastu “ Zigita.Saulite@nkc.gov.lv” .

Projektu “Kino skolās” Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru aizsāka 2015. gadā, izveidojot portālā “filmas.lv” sadaļu, kas paredzēta pedagogiem izmantošanai mācību procesā. Projektu “Kino skolās” izmanto apmēram 1200 pedagogu Latvijā un diasporā; portāla “filmas.lv” sadaļā “Kino skolās” patlaban pieejamas un ar metodiskajiem materiāliem apgādātas 56 Latvijas filmas.