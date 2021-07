Šodien stājas spēkā grozījumi OCTA likumā

No 1.jūlija stājas spēkā grozījumi OCTA likumā. Tie paredz, ka ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, polisi varēs iegādāties par 40% lētāk. Tāpat transportlīdzekļu īpašnieki OCTA polisi varēs iegādāties uz īsāku termiņu – vienu mēnesi. “Apdrošinātāji, balstoties uz statistiku, secinājuši, ka, jaunā likuma norma par OCTA termiņa samazināšanu, iespējams, palielinās neapdrošināto transportlīdzekļu skaitu ceļu satiksmē. Tas, savukārt, novedīs pie izmaksu pieauguma no Garantijas fonda par neapdrošinātu transportlīdzekļu izraisīto CSNg zaudējumu kompensēšanu,” skaidro Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

No 1.jūlija OCTA standartlīgumu varēs slēgt uz vienu mēnesi. “Līdz šim likums paredzēja, ka OCTA polisi varēja iegādāties uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem, paredzot atsevišķus izņēmumus. LTAB apkopotā statistika un līdzšinējā pieredze rāda – jo īsāks OCTA derīguma termiņš, jo lielāka iespēja, ka transportlīdzekļa īpašnieks savlaicīgi neiegādāsies jaunu polisi. Līdz ar to drīzumā varēsim secināt vai un cik daudz palielināsies spēkratu skaits, kas satiksmē piedalās bez derīgas OCTA,” stāsta J.Abāšins, piebilstot, ka nozare sagaida adekvātu likuma izpildes kontroli no valsts atbildīgo institūciju puses, lai nepieļautu situāciju, kas novedīs pie neapdrošināto skaita pieauguma.

J.Abāšins arī norāda, ka likuma norma par OCTA termiņa samazināšanu ir pretrunā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumos paustajām atziņām par nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktu OCTA esamību. “Pastāv ļoti liela iespējamība, ka pēc gada vai diviem likums atkal būs jāmaina, lai tas atbilstu ES tiesību aktiem,” skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs.

Tāpat no šodienas apdrošināšanas prēmijas maksājums par 40% samazināts transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir vecāki, aizbildņi vai audžuģimene, kas audzina nepilngadīgu bērnu ar invaliditāti. Apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājums piemērojams vienam transportlīdzekļa īpašnieka vai – transportlīdzekļa līzinga gadījumā – transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja transportlīdzeklim, kura pilna masa ir līdz 3,5 tonnām.

“Līdz šim atlaides polisei varēja saņemt I un II grupas invalīdi, kā arī III grupas invalīdi, kam ir apgrūtināta pārvietošanās. Jaunās likuma redakcijas mērķis ir sniegt atbalstu ne tikai pilngadīgajām personām, kurām piešķirta invaliditāte, bet arī vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm, kas aprūpē nepilngadīgas personas ar invaliditāti,” skaidro J.Abāšins, piebilstot, ka Latvijā kopā varētu būt gandrīz 8000 ģimeņu un audžuģimeņu, kas audzina bērnus ar invaliditāti.

J.Abāšins norāda, ka minētais apdrošināšanas prēmijas samazinājums likumā noteiktā kārtībā tiks finansēts no OCTA Garantijas fonda, kuru lielākoties veido atskaitījumi no apdrošinātāju pārdotajām polisēm. “Jau patlaban likums nosaka, ka no OCTA Garantijas fonda tiek finansētas atlaides lauksaimniekiem un personām ar invaliditāti, līdz ar to auto īpašniekiem, kuri iegādājas OCTA, kolektīvi būs jāfinansē arī atlaides, kuru piemērošanu nosaka jaunā likuma redakcija, kas tāpat neatbilst Eiropas Savienības praksei” informē J.Abāšins.

Paredzams, ka ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, apdrošināšanas atlaidi varēs noformēt tiešsaistē jau no 1.jūlija. Savukārt audžuģimenēm, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti, tiešsaistē atlaidi varēs noformēt aptuveni sākot no augusta. Līdz tam, lai noformētu atlaidi, būs nepieciešams apdrošinātājam vai apdrošināšanas brokerim iesniegt bāriņtiesas lēmuma norakstu/izrakstu, ar kuru nolemts ievietot bērnu attiecīgajā audžuģimenē vai izziņu, kas apliecina, ka atlaides pieprasītāja aprūpē atrodas bērns, kuram ir noteikta invaliditāte.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.