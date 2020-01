Šosezon augstāko gripas intensitāti reģistrē arī Gulbenē; no gripas Latvijā miruši jau septiņi cilvēki

Pagājušajās divās nedēļās no gripas miruši vēl četri cilvēki, savukārt kopš sezonas sākuma 30.septembrī - septiņi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publiskotais gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa jaunākais pārskats.

Mirušo vecums bija no 53 līdz 89 gadiem, no tiem piecas bija sievietes un divi vīrieši. Visiem pacientiem bija blakus saslimšanas, piemēram, hroniskas sirds, asinsvadu un elpceļu slimības, cukura diabēts, hroniskas nieru un aknu saslimšanas. Neviens no šajā periodā mirušajiem nebija vakcinēts pret gripu, norādīts SPKC pārskatā.

Šī gada pirmajā nedēļā gripas intensitāte bija līdzīga iepriekšējās nedēļas līmenim, kopumā 107,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Par gripas gadījumiem ziņoja ambulatorās iestādes visās gripas monitoringā iekļautajās administratīvajās teritorijās, izņemot Valmieru. Savukārt augstākā gripas intensitāte reģistrēta Gulbenē, Liepājā, Jelgavā un Rīgā. Pacientu vēršanās samazinājums ambulatorajās ārstniecības iestādēs skaidrojams ar svētku dienām un brīvdienām skolās, vēstī SPKC.

Kopumā pa pagājušo nedēļu slimnīcās ievietots 141 pacients - no visiem stacionētajiem pacientiem 14 konstatēta gripas izraisīta pneimonija. Salīdzinājumā ar 2019.gada pēdējo nedēļu, kad slimnīcās tika ievietoti 114 pacienti, tomēr novērojams pieaugums, klāstīts SPKC pārskatā.

Centra dati liecina, ka saslimstība ar gripu nedaudz pieaugusi tieši vecumā grupā no 15 gadu vecuma uz augšu. Tomēr ar gripu joprojām visvairāk slimo tieši bērni līdz 15 gadu vecumam. Bet ir novērojamas arī pozitīvas iezīmes - decembra beigās un šī gada sākumā šajā vecuma grupā saslimstība ar gripu turpina kristies.

Pacientu vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām šī gada pirmajā nedēļā pieaugusi - vidēji reģistrēti 660,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem. Salīdzinājumam - pagājušā gada pēdējā nedēļā konstatēti 525,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat kā iepriekšējās sezonās un pagājušajās nedēļās - saslimstība ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām visbiežāk novērota bērniem līdz 15 gadu vecumam. Tomēr SPKC norāda, ka sākot ar šo gadu saslimstība pieaugusi visās vecuma grupās.

Kopumā decembra beigās un janvāra sākumā saslimstība ar gripu bijusi trīs reizes zemāka nekā no 23.decembra līdz 29.decembrim, proti, pagājušā gada pirmspēdējā nedēļā, kad tika reģistrēta maksimāla intensitāte šajā sezonā - 310 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem. Arī akūtu augšējo elpceļu infekciju ziņā novērojams straujš kritums kopš 2019.gada pirmspēdējās nedēļas.

Kā norāda SPKC, vissmagāk ar gripu slimo gados vecāki un cilvēki ar hroniskām saslimšanām - sirds un asinsvadu, plaušu un nieru hroniskām slimībām, cukura diabētu, onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.

Tāpēc SPKC atgādina, ka vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir ikgadējā vakcinācija. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas 14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst vairākus mēnešus - līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu nav par vēlu arī epidēmijas laikā, uzsver SPKC speciālisti, piebilstot, ka arī veselības aprūpes darbiniekiem ieteicams būt vakcinētiem, lai aizsargātu savus pacientus un sevi.