Spēcīgais vējš nav radījis lielus elektrotīkla bojājumus

Šodien spēcīgais vējš, kas piekrastē brāzmās sasniedza ātrumu 29 m/s, izraisīja lokālus bojājumus arī AS „Sadales tīkls” elektrotīklā, kas atsevišķos novados ietekmē klientu elektroapgādi. Pateicoties iepriekšējos gados veiktajiem remontdarbiem, elektrolīniju trašu tīrīšanai un investīcijām elektrotīkla atjaunošanā vēja izraisītie elektrotīkla bojājumi nav lieli un AS “Sadales tīkls” personāls operatīvi veic to novēršanu. Šovakar ap plkst. 17:30 elektroapgāde traucēta aptuveni 3 000 AS “Sadales tīkls” klientu visā Latvijā un uzņēmums turpina darbu pastiprinātā režīmā, lai elektroenerģijas piegādi klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk.





Šovakar, 2.janvārī, ap plkst. 17:30 elektroapgāde ir traucēta aptuveni 3 000 AS “Sadales tīkls” klientu visā Latvijā un tiek veikts aktīvs darbs, lai pēc īsākā laikā atjaunotu elektroapgādi visiem iedzīvotājiem. Dienas laikā situācija elektroapgādē bija mainīga, jo elektrotīkla bojājumi tika reģistrēti atbilstoši vēja stiprumam un pārvietošanās ceļam, tādēļ vēja laikā var būt situācijas, ka pēc bojājuma novēršanas vienā elektrolīnijas posmā elektroapgādes traucējumus klientiem izraisa bojājums citā elektrolīnijas posmā. Lielākie elektrotīkla bojājumi tika reģistrēti ap plkst. 15 valsts centrālajos rajonos, kad elektroapgādes pārtraukums bija aptuveni 5 500 AS “Sadales tīkls” klientu. Elektrotīkla bojājumi pārsvarā ir lokāla rakstura un tos galvenokārt izraisa spēcīgā vēja ietekmē lauzti un elektrolīniju vados iegāzti koki vai ieķērušies vēja nesti koku zari.







Ņemot vērā, ka vēja pierimšana gaidāma naktī uz 3.janvāri, AS “Sadales tīkls” turpina darbu pastiprinātā režīmā, sekojot līdzi vēja virzībai un meteorologu prognozēm. Situācija elektroapgādē ir mainīga, jo bojāto elektrolīniju posmu pilnīga sakārtošana un atjaunošana ir sarežģīta un laikietilpīga un, lai novērstu reģistrētos elektrotīkla bojājumus, brigādēm nākas atslēgt papildus elektrolīniju posmus. Elektrotīkla bojājumu novēršana norit sekmīgi un turpināsies diennakts tumšajā laikā.





AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus netuvoties gaisvadu elektrolīnijām, ja tajās ir iekrituši koki vai ieķērušies koku zari, vai uz zemes nokritis pārtrūcis gaisvadu elektrolīniju vads, jo tuvošanās notikuma vietai var apdraudēt cilvēka dzīvību. Redzot šādu bīstamu situāciju, nekavējoties jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot - 112!





Gadījumos, ja tiek traucēta elektroapgāde, iedzīvotāji aicināti informēt AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Bet, ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku klienti tiks informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību. Šādos gadījumos klientam pašam vairs nav jāsazinās ar AS “Sadales tīkls”.