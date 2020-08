SPKC ieteikumi Aglonas svētku dalībniekiem

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti atgādina, kas jāievēro dodoties uz svētkiem Aglonā, lai pasargātu sevi un citus no infekcijas slimībām un citām veselības problēmām.

Covid – 19 epidemioloģiskās drošības pasākumi. Svētku laikā esi atbildīgs un ievēro valstī noteiktos piesardzības pasākumus – ieturi 2 metru distanci no pārējiem dalībniekiem. Ja redzi, ka cilvēki drūzmējas, nepievienojies viņiem un turies atstatus. Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ziepēm un ūdeni. Ja nav iespējas to izdarīt, sagatavo līdzņemšanai roku dezinfekcijas līdzekli. Izvairies no pieskaršanās sejai ar netīrām rokām. Svarīgi ir rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli pirms dodies uz pasākumu un, ja tev ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, piemēram, klepus, sāp kakls vai ir paaugstināta temperatūra, paliec mājās! Ja sāc justies slikti pasākuma laikā, dodies mājās un sazinies ar ārstu!

“Apturi Covid” lietotne. Pirms dodies uz publisku pasākumu, lejupielādē savā viedtālrunī lietotni “Apturi Covid”. Tā tu palīdzēsi epidemiologiem ierobežot vīrusa izplatību un pats vienmēr būsi informēts par iespējamo saskari ar saslimušo!

Atbilstošs apģērbs. Piemērots apģērbs spēs pasargāt tevi no ērcēm, odiem un saules apdeguma. Lai izvairītos no kukaiņu kodumiem, savlaicīgi jāpadomā par kukaiņu atbaidīšanas līdzekļiem jeb repelentiem. Ilgstoši neuzturies tiešos saules staros. Tveicē no pārkaršanas un karstuma dūriena pasargās galvassega, kā arī regulāra padzeršanās pirms vēl parādās slāpes.

Kvalitatīva pārtika. Ja līdzi ņem savu pārtiku, ieklausies SPKC speciālistos – somā liec tikai tādus pārtikas produktus, kurus nav nepieciešams uzglabāt aukstumā, piemēram, ledusskapī. Uzturā nedrīkst lietot pārtikas produktus, kam beidzies derīguma termiņš vai manāmas bojāšanās pazīmes. Dārzeņus un augļus paņem līdzi jau nomazgātus. Sevišķi svarīgi ir sagādāt drošu dzeramo ūdeni. Nedrīkst dzert ūdeni no dabas ūdenskrātuvēm vai pamestām akām, jo ūdens var būt piesārņots ar dažādu slimību izraisītājiem.

Gadījumā, ja līdzi paņemtajam ēdienam ir neraksturīga garša, smarža, izskats, nekādā gadījumā nelieto to uzturā! Neiegādājies produktus, kas ātri bojājas, vietās, kur tos neglabā ledusskapjos vai aukstuma vitrīnās.

Nelieto pārtiku un dzērienus no kopīgiem traukiem!

Zarnu infekcijas slimības. Parasti cilvēki inficējas lietojot uzturā infekcijas slimību izraisītājus saturošo pārtiku, dzeramo ūdeni, kontaktējoties ar slimnieku vai piesārņotajiem vides priekšmetiem. Saslimšana ar zarnu infekcijām izpaužas kā slikta dūša, caureja, vemšana, sāpes vēderā, galvassāpes un ķermeņa temperatūras paaugstināšanās.

Gadījumā, ja parādās zarnu trakta infekcijas saslimšanas pazīmes (slikta dūša, sāpes vēderā, vemšana, caureja un paaugstināta ķermeņa temperatūra), nekavējoties meklē mediķa palīdzību. Runājot ar ārstu, atklāj viņam savas aizdomas par to, kādēļ saslimi – sniegtā informācija var palīdzēt pasargāt no saslimšanas citus līdzcilvēkus!

Atceries! Svētkos bazilikas teritorijā dežurēs mediķi. Palīdzība tiks sniegta pirmās palīdzības punktos, dzeltenas krāsas mediķu teltī un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu mašīnās.

Svētkos par savu veselību īpaši jādomā tiem, kuri slimo ar kādu hronisku saslimšanu (piemēram, sirds un asinsvadu saslimšanas) un jāievēro veselības stāvoklim atbilstošs režīms, kā arī jāņem līdzi sev nepieciešamie medikamenti. Ja saslimšanai raksturīgi samaņas traucējumi, kabatā jānēsā zīmīte, kurā norādīts vārds, uzvārds, saslimšana (piem., slimoju ar cukura diabētu), kā arī piederīgā tālruņa numurs. Kritiskā situācijā šī informācija mediķiem atvieglo palīdzības sniegšanu.

Atgādinām! Personas, kam apstiprināta Covid-19 infekcija un noteikta izolācija, Covid-19 kontaktpersonas, kam ir pienākums ievērot mājas karantīnu, un personas, kurām dēļ ārvalstu ceļojuma ir jāievēro pašizolācija, nedrīkst apmeklēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumus.