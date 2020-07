SPKC ieteikumi COVID-19 profilaksei

Ievēro distanci ne mazāk kā 2 metri no apkārtējiem.

Izvairies no publisku vietu apmeklēšanas vai privātiem pasākumiem, kur nav iespējams ievērot distanci un notiek cilvēku drūzmēšanās.

Izvērtē – vai šovasar Tev nepieciešams doties ceļojumā ārpus Baltijas valstīm, tikties ar cilvēkiem, kuri atbraukuši no ārzemēm vai uzņemt viesus no ārvalstīm.

Tev ir iespēja veikt valsts apmaksātu COVID-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās no 8:00 - 20:00, sestdienās no 9:00-15:00 un svētdienās no 9:00-12:00.