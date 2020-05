SPKC publicē valstu saslimstības ar COVID-19 rādītājus

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) publicē informāciju par valstu saslimstības ar COVID-19 rādītājiem. Saraksts ar saslimstības rādītājiem tiks regulāri aktualizēts SPKC vietnē šeit

SPKC speciālisti nerekomendē doties uz ārvalstīm, īpaši tām valstīm, kur kumulatīvais rādītājs* ir virs 25 un aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt saslimstības ar COVID-19 riskus. Tāpat, pirms došanās uz jebkuru valsti, savlaicīgi noskaidrot attiecīgās valsts ieviestos COVID-19 izplatības ierobežojumus.

Ja tomēr dodies uz ārvalstīm stingri ievēro piesardzības pasākumus :

Bieži mazgā rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;

Ievēro distanci vismaz 2 metri no cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

Klepojot un šķaudot, izmanto vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas;

Seko vietējo varas iestāžu norādījumiem.

SPKC speciālisti atgādina, ka atgriežoties no ārzemēm jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām. Šīs prasības šobrīd neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām. Pašizolēšanās dzīvesvietā nav jāveic, ja atgriezies no Baltijas valstīm.

*Kopējais ar COVID – 19 saslimušo skaits uz 100 000 iedzīvotāju pēdējo 14 dienu laikā .