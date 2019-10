Šuplinska: Nevienā brīdī nav teikts, ka pedagogu atalgojuma palielinājuma grafiks netiks pildīts

Nevienā brīdī nav teikts, ka pedagogu atalgojuma palielinājuma grafiks netiks pildīts, intervijā LNT raidījumā "900 sekundes" sacīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Kā pauda ministre, ir pateikts, ja pildās budžets un notiek strukturālas izmaiņas, tad aprīlī - martā pie šīs sarunas ir pamats atgriezties. Viņa uzsvēra, ka izglītība un veselības aprūpe ir valdības prioritātes.

Komentējot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) draudus streikot, ministre pauda, ka mūsdienās diez vai šāda forma var veicināt sadarbību un arī esošo problēmu risinājumu.

Kā pauda ministre, ir labi, ka LIZDA cīnās par pedagogu tiesībām, bet ir jāsaprot, ka šobrīd katrā sistēmā ir arī noteiktas kvalitātes problēmas un tās paralēli ir jāsakārto. Izglītības gadījumā tā ir, piemēram, skolu tīkla sakārtošana, kompetenču satura ieciešana, pedagogu atbalsta mehānisma izveide un citi.

Viņa uzsvēra, ka ir ļoti daudz problēmu, savukārt koncentrēšanās tikai uz atalgojuma kāpinājuma grafiku tās nerisina.

Kā ziņots, LIZDA 24.oktobrī lems par protesta akciju rīkošanu, ja līdz tam premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) nebūs piekritis pārrunāt iespējas celt pedagogu darba samaksu, aģentūrai LETA sacīja arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Vanaga stāstīja, ka piektdien valdības sēdes laikā arodbiedrība saņēma mutisku apliecinājumu no finanšu ministra Jāņa Reira (JV) un izglītības un zinātnes ministres par tikšanos 2020.gada pavasarī, lai pārrunātu iespējas celt pedagogu darba samaksu, tomēr atbildi no premjera arodbiedrībai nav izdevies saņemt.

Ministru prezidenta biroja vadītājs arodbiedrībai ir norādījis, ka LIZDA piedāvātajos datumos Kariņš neatrodas Latvijā vai ir aizņemts. Viņasprāt, birojs virzījās uz atteikumu, bet tādā gadījumā arodbiedrība pieprasa oficiālu vēstuli par to, ka Kariņš apņemas ar arodbiedrību risināt pedagogu atalgojuma celšanu.

"Kamēr tādu garantiju nebūs, tikmēr uzturēsim agresīvāku nostāju," pauda Vanaga.

"Ja līdz 2020.gada martam netiks rasts finansējums, tad LIZDA izies ielās," uzsvēra arodbiedrības priekšsēdētāja.

Iepriekš LIZDA Padomes ārkārtas sēdē Šuplinska norādīja, ka likumā noteiktais atalgojuma palielinājums pedagogiem būtu iespējams, ja ieņēmumi no noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas pildīs budžetu.

LIZDA atgādina, ka pedagogu darba algas paaugstināšanas grafiks paredz, ka no 2020.gada 1.janvāra pedagogu mēneša zemākā darba algas likme pieaugs no 710 līdz 750 eiro, bet 2020.gada septembrī paredzēts pieaugums no 750 līdz 790 eiro.

Tāpat Ministru kabinetam, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā jāparedz ikgadējs finansējuma pieaugums ne mazāks par 0,25% no iekšzemes kopprodukta augstākajai izglītībai un ne mazāks par 0,15% no iekšzemes kopprodukta zinātniskajai darbībai, norāda LIZDA.