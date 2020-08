Tas jāzina ikvienam vecākam un jaunietim – kā droši lietot “TikTok”

“TikTok” ir viena no jaunākajām vadošajām sociālo mediju platformām, un kopš tās debijas pirms trīs gadiem tā ir kļuvusi neiedomājami populāra, arī Latvijā. Aplikācija ir pieejama vairāk nekā 150 valstīs, un kopumā pasaulē ir simtiem miljoni aktīvu lietotāju. “TikTok” piedāvā veidot īsus videoklipus un ar tiem dalīties. Miljoniem cilvēku rada, piedāvā un noskatās video ierakstus un ikdienā viens ar otru komunicē. Dažam tā ir jautrība, taču citi mēģina izveidot karjeru un kļūt par nākamo lielo iedvesmotāju.

Patlaban “TikTok” ir piesaistījis uzmanību citu iemeslu dēļ. Indija šo lietotni ir aizliegusi, bažījoties, ka tā rada apdraudējumu valsts drošībai. Tāda paša iemesla dēļ ASV valdība sper soļus, lai aizliegtu jebkādus darījumus ar “TikTok” mātes uzņēmumu “ByteDance”. Amerikas Federālā tirdzniecības komisija aplikāciju ir sodījusi ar naudas sodu, uzskatot, ka tā ir pārkāpusi likumu par bērnu privātuma aizsargāšanu interneta vidē. Varas pārstāvji Dienvidkorejā to ir apsūdzējuši bērnu datu nepareizā izmantošanā. Papildus tam šīs aplikācijas lietotājiem ir tādi paši izaicinājumi, kādi attiecināmi uz citām sociālo mediju platformām. Tajā uzdarbojās krāpnieki, spama izplatītāji un kiberuzbrucēji.

Kā lietot "TikTok" droši un kādas ir šīs lietotnes piedāvātās privātuma un drošības iespējas, kas lietotājiem ļauj pasargāt savus kontus, kā arī kam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, skaidro drošības programmatūras "ESET" tehnoloģiju konsultants Egils Rupenheits.





Sava “TikTok” konta sargāšana

Sākt lietot “TikTok” var dažādos veidos – aplikācija ļauj izveidot savu lietotājvārdu un paroli, vai arī piekļūt aplikācijai ar savu telefona numuru vai e-pasta adresi. Konta pārvaldīšana ir samērā vienkāršs process, ko var izdarīt sadaļā “Manage my account”. Platforma ļauj kontu autentificēt ar verifikācijas īsziņu uz telefona numuru vai e-pastu. Drošības labad, var izmantot abas iespējas. Ja vēlies pievienot paroli, arī tā tiks autentificēta ar īsziņu, un tādu varēs izveidot tikai pēc tam. Tā var šķist kā laba iespēja, bet ir vērts konstatēt, ka ārpus šīm īsziņām, sistēmā nav divu faktoru autentifikācijas iespēju, kādas piedāvā citas ievērojamas sociālo mediju platformas.

Sadaļā “Pārvaldi savu kontu” arī ir drošības funkcija. Tā ļauj pārbaudīt jebkuru drošības problēmu, ar kādu lietotājs sastopas, tajā skaitā gadījumos, ja kontā notiek kaut kas aizdomīgs. Šeit arī var uzraudzīt visas ierīces, ar kuru palīdzību lietotājs ir pieslēdzies aplikācijai. Šī funkcija parādīs ierīci, kura tika izmantota, lai pieslēgtos, veids, kādā tas tika paveikts (piemēram, caur “Facebook” kontu), un laiku, kad notika pieslēgšanās. No ierīcēm, kurās redzams, ka tiek izmantots personīgais “TikTok” konts, var iziet, uzklikšķinot uz podziņas “Remove”.



Privātuma un drošības iespējas

“TikTok” ir iespējams pārvaldīt visas sava konta atļaujas un pieejas. Jāņem vērā, ka, radot “TikTok” kontu, tas automātiski kļūst publisks. Sadaļā “Discoverablity” ikviens var mainīt šo iespēju, tajā skaitā noteikt, vai aplikācija drīkst identificēt citus lietotājus, kuri, iespējams, varētu būt ieinteresēti Tavā kontā.

Attiecībā uz drošību, var teikt, ka “TikTok” cenšas izmantot visaptverošu pieeju. Viena no iespējām ir ļaut lietotājam pašam izlemt, vai citi drīkstēs vai nedrīkstēs lejupielādēt viņa izveidotos video, bet jāņem vērā, ka patlaban šī iespēja ir tā saucamajā “izmēģinājuma fāzē” un to var arī “TikTok” neapstiprināt kā pastāvīgu iespēju. Tāpat jāņem vērā, ka neskatoties uz šādu aizliegumu, citi lietotāji no tā var izvairīties, lejupielādēt” video ar ekrānšāviņa palīdzību.

Saziņai “TikTok” lietotnē ir nosacījums – ir nepieciešams sekot citam lietotājam, lai ar viņu sazinātos, un otrajam lietotājam ir jāseko Tev. Sociālo mediju aplikācija šādus kontaktus uzskata par “draugiem”. Kontaktu sarakstam ir liels plus – tas ierobežo spamveidīgas vēstis, kādas citos sociālajos tīklos ir pietiekami lielā skaitā. “TikTok” lietotājs var arī izvēlēties tos cilvēkus, kuri ar viņu var kontaktēties. Taču jāņem vērā, ka lietotāji pārsvarā seko daudziem satura radītājiem, bieži vien – personīgi nepazīstamiem, kas nozīmē, ka pilnībā nevarēsi izvairīties no iespējas, ka arī pienāks apšaubāmas vēstules. Šo risku var izslēgt, pilnībā atsakoties no tiešām ziņām. Ja šāda opcija neliekas atbilstoša, ir iespējams bloķēt atsevišķus lietotājus, kuri pēc tam parādīsies Tevis bloķēto lietotāju sarakstā.

“TikTok” lietotnē arī vari izlemt, vai citi lietotāji var apvienot Tavu video ar savējo, veidojot tā saucamos “dueta” video. Šo iespēju var izslēgt, ļaut visiem tā darīt, var arī ļaut tikai saviem draugiem tā darīt. Skatoties dažādus video “TikTok”, iespējams būs tādi, kurus vēlēsies apskatīt vēlāk, jo Tev tie patīk – to varēs izdarīt, ja šiem video uzspiedīsi “Like” pogu. Savā profilā atradīsi sadaļu, kurā ir uzskaitīti video, kuri Tev ir patikuši. Vari ļaut visiem redzēt, kas Tev patīk, vai arī piespiest podziņu privātuma sadaļā, lai tie būtu privāti.

Vēl viena iespēja ir pārvaldīt komentāru iespējas aplikācijā. Vari komentārus izslēgt pilnībā, tos pieļaut tikai draugiem, vai ļaut visiem komentēt. Aplikācijā ir filtrs, kurš automātiski filtrē spamu un aizvainojošus komentārus. Vari pievienot konkrētus atslēgvārdus. Ja tādi parādās, komentārs automātiski tiks apslēpts. Atceries – pirms un pēc video augšupielādēšanas vari izmantot dažādas privātuma iespējas, atļaujot vai aizliedzot duetu video iespējas un komentārus, kā arī savu video padarot publisku vai privātu.



“TikTok” – gana daudz iespēju kā sevi pasargāt

Izlasot iepriekš rakstīto, ikvienam vajadzētu tīri labi saprast “TikTok” piedāvātās privātuma un drošības iespējas. Tiesa, tāpat kā tas ir visās sociālo mediju platformās, šīs iespējas bieži vien tiek mainītas, it īpaši tāpēc, ka šīs iespējas bieži vien tiek pārbaudītas attiecībā uz lietotāju privātuma un datu aizsardzību. Labākais padoms ir regulāri pārbaudīt drošības un privātuma iestatījumus. Vienlaikus drošības programmatūras “ESET” tehnoloģiju konsultants Egils Rupenheits arī iesaka pārbaudīt savu “Facebook” un “Google” kontu iestatījumus, lai pārliecinātos par savu privātumu un datu aizsardzību.