Telefonkrāpniekiem jauna metode – zvana, dublicējot eksistējošus Latvijas mobilo telefonu numurus

IKT pakalpojumu sniedzējs “Bite” aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, jo šonedēļ telefonkrāpnieki masveidā sākuši jaunu krāpšanas metodi, kopējot un izmantojot eksistējošus Latvijas mobilo telefonu numurus. Zvani visbiežāk tiek veikti caur ārvalstu tīklu, dublicējot Latvijas numuru un krāpniekiem uzdodoties par banku darbiniekiem un runājot krievu valodā. Uzņēmums norāda, ka par vēl viltīgāku šo metodi padara tas, ka, atzvanot uz šiem mobilo telefonu numuriem, atbildēs nevis krāpnieki, bet gan reāli cilvēki Latvijā, kuru mobilā telefona numurs diemžēl tiek izmantoti krāpnieciskiem mērķiem.

Būtiski, ka, saņemot zvanu, uzrādās eksistējošs un reālam klientam piederošs Latvijas mobilā telefona numurs ar kodu +371, bet patiesībā krāpnieki šo telefona numuru ir dublicējuši tikai uz zvana laiku, izmantojot IP telefoniju un viltojot to īpašā un sarežģītā šifrēšanas sistēmā. Visbiežāk šādi zvani tiek pārraidīti uz Latviju caur ārvalstu mobilo sakaru tīkliem. Visu šo apstākļu dēļ mobilo sakaru operatoriem ir ļoti sarežģīti bloķēt šādus zvanus.

Kā norāda “Bite” Korporatīvo un sabiedrisko attiecību vadītāja Una Ahuna-Ozola, šobrīd skaidri novērojams, ka telefonkrāpnieku izmantotās metodes strauji evolucionē. Tāpēc ļoti būtiski preventīvi informēt un izglītot sabiedrību, tā palīdzot cilvēkiem jau pēc pirmajiem aizdomīgiem signāliem būt uzmanīgiem un izvairīties no nokļūšanas krāpnieku nagos.

“Šobrīd krāpnieki izmanto aizvien komplicētākas un rafinētākas metodes, shēmās iesaistot jau reālu personu Latvijas mobilo telefonu numurus, saglabājot vienu kopīgu iezīmi – zvans no bankas un saruna krievu valodā. Brīdinot un informējot sabiedrību, mums ir jāpanāk, ka līdz ar šādas sarunas uzsākšanu cilvēki to uztver kā brīdinājumu par to, ka saruna nav ikdienišķa un tās nodoms ir izkrāpt naudu. Jebkurā gadījumā, saņemot šādu zvanu, tas tūlītēji ir jāpārtrauc,” norāda U. Ahuna Ozola.

Īsi raksturojot, kā krāpnieku metodes evolucionējušas, pērn parādījās pirmie krāpnieciskie zvani ar fiksēto sakaru numuriem, kas precīzi atbilda tiem, kurus izmanto bankas. Kad tika bloķēta iespēja krāpniekiem izmantot banku fiksēto sakaru telefona numurus, krāpnieki sāka izmantot līdzīgas to versijas. Visbeidzot augustā un septembrī tika novērota pastiprināta telefonkrāpnieku aktivitāte, izmantojot ārzemju mobilo telefonu numurus, bet septembra pēdējās divās nedēļās – jau Latvijas telefona numurus.

Turpina U. Ahuna Ozola: “Tātad sākotnēji tie bija neeksistējoši, bet tagad – reālu cilvēku mobilo telefonu numuri. Esam saskārušies ar situācijām, kad, atzvanot uz šādu krāpnieku izmantotu numuru, cilvēks izsaka draudus numura īpašniekam. Aicinām cilvēkus būt ļoti uzmanīgiem, atbildot uz zvaniem, saņemot ziņas no nepazīstamiem telefona numuriem un noteikti neatklāt zvanītājam personas datus vai bankas pieejas. “Zelta padoms”, saņemot zvanu no krāpnieka, ir vienkārši nedarīt neko no viņa pieprasītā un vērsties policijā ar iesniegumu, informējot par radušos situāciju, ” norāda U. Ahuna Ozola.

Jau šobrīd operatori regulāri sadarbojas ar atbildīgajām iestādēm Latvijā, ārvalstu, starptautiskajiem mobilo sakaru operatoriem, kā arī Valsts policiju.

Papildus tam, lai pasargātu sevi, savus datus no telefonkrāpniekiem, “Bite” aicina ievērot vēl dažus praktiskus padomus: