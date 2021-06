Testi atklāj toksiskas vielas plastmasu nesaturošajos vienreizlietojamajos traukos

Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) ziņo, ka jauni patērētāju organizāciju veiktie preču testi atklāja bažas raisošas ķīmiskās vielas vienreizlietojamos traukos, kurus izgatavo no populārām alternatīvām plastmasai, piemēram, vienreizlietojamas augu šķiedras (bambusa, cukurniedru) bļodas, papīra salmiņi vai palmu lapu paplātes. Vairāki produkti arī maldināja patērētājus ar nepamatotiem paziņojumiem par vidi. Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) un tās biedru organizācijas aicina ES nodrošināt, ka alternatīvas vienreizlietojamajai plastmasai ir drošas un nemaldina patērētājus.Par to informē Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

Pētījuma rezultātā secināts, ka kopumā vairāk nekā puse produktu (53%) saturēja vienu vai vairākas nevēlamas vielas, kuru līmenis pārsniedza rekomendējamo, ieskaitot dažas vielas, par kurām pastāv aizdomas, ka tās var izraisīt vēzi. Vēl 21% preču saturēja šīs vielas daudzumos, kuri bija tuvu limitiem. Ņemot vērā to, ka ar 2021.gada 3.jūliju daudzi vienreizlietojamie plastmasas izstrādājumi tiks aizliegti tirgošanai ES, ražotāji un patērētāji arvien vairāk pievēršas alternatīvām no bambusa, papīra vai palmu lapām. Tomēr, atšķirībā no plastmasas, šo materiālu drošums ES līmenī nav regulēts.

Pētījuma rezultāti arī rāda, ka plastmasas alternatīvas, kurām tiek piedēvētas "zaļākas" īpašības var maldināt patērētājus: par dažiem produktu paraugiem tiek apgalvots, ka tie sadalās dabā vai ir biosabrūkošas, bet testos noskaidrots, ka daudzi no tiem satur "mūžīgās" ķīmiskās vielas, kuras var pilnībā nesadalīties dabā simtiem gadu, paliekot vidē un sakrājoties augsne, ūdenī un dzīvajos organismos.

Testēšana aptvēra:

57 preces : 23 bļodas un paplātes no dabīgām šķiedrām, galvenokārt bagases ; 18 papīra salmiņi; 16 palmu lapu bļodas un paplātes.

vairākas ķīmisko vielu un pesticīdu grupas : Per- un polifluorakrīlvielas (PFAS) , kuras sauc arī par "mūžīgām" ķīmiskām vielām, jo tās ļoti ilgstoši saglabājas dabā. PFAS tiek plaši izmantotas pārtikas iepakojuma izgatavošanā un lai padarītu citus patēriņa produktus par ūdens-, tauku- un/vai traipizturīgiem. PFAS saista ar vēzi, smadzeņu darbības traucējumiem un citām nopietnām veselības problēmām; Hloropropanols var rasties papīra iepakojuma ražošanas procesā, tām ir kancerogēnās īpašības; Pesticīdi var atrasties augu izcelsmes produktos vai nu kā atlikumi no pesticīdiem, kurus izmantoja cukurniedru, palmu koku vai citu augu audzēšanas procesā vai arī no dabīgo materiālu pārstrādes. Pakļaušana noteikto pesticīdu iedarbībai ir saistīta, cita starpā, ar vēzi, dzimšanas defektiem un endokrīnām saslimšanām.



Detalizētāk ar pētījuma rezultātiem var iepazīties šeit .



