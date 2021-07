Tiesu administrācija aicina tiesu procesos iesaistītos novērtēt tiesas darbu

Līdzīgi kā daudzas iestādes Latvijā, kuru darbs bijis pakļauts dažādiem ierobežojumiem, kādēļ tika meklēti dažādi veidi, kā nodrošināt pakalpojumu saņemšanu, arī tiesām nācās pielāgoties kopējai situācijai pandēmijas laikā, tādēļ, Lai uzlabotu Latvijas tiesu darbu, Tiesu administrācija aicina ikvienu, kurš pēdējo gadu laikā bijis iesaistīts tiesvedības procesā veltīt dažas minūtes laika, lai aizpildītu tiešsaistes anketu. Par to informē Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makārova.

Anketa veidota tā, lai varētu konstatēt tās problēmas, ar kurām iedzīvotāji mēdz saskarties tiesvedības gaitā, tostarp saziņā ar tiesu un tās darbiniekiem, tādējādi operatīvi reaģējot un ieviešot uzlabojumus. “Mēs vēlamies, lai ikviens, kurš iesaistīts tiesu procesā, spētu saņemt sev nepieciešamo informāciju, novērtētu centienus veikt pozitīvas pārmaiņas, izskaužot dažādus pārpratumus un nesaprašanās,” saka Tiesu administrācijas direktors Andris Munda, piebilstot, ka tiešsaistes anketas aizpildīšana prasīs tikai dažas minūtes, bet rezultāti parādīs, kādus uzlabojumus nepieciešams veikt, lai iedzīvotāji ar tiesu darbu būtu apmierinātāki.

Anketā kopumā iekļauti 12 dažādi jautājumi un to ir iespējams aizpildīt anonīmi, iepriekš norādot konkrētu tiesu, par kuru vērtējums tiek veikts. Tiešsaistē iespējams paust viedokli gan par to, cik lielā mērā respondenti uzticas konkrētajai tiesai, gan to, vai ir apmierināts ar tiesas darbu. Tāpat iespējams novērtēt sagatavoto dokumentu kvalitāti, informācijas pieejamību, tiesnešu un tiesu darbinieku darbu, lietas izskatīšanas termiņus, u.c. būtisku informāciju. Vēl iedzīvotāji aicināti paust viedokli par katras konkrētās tiesas ēkas iekārtojumu un pieejamību, darba laika garumu, iespēju sazināties telefoniski un arī elektroniski, kā arī par citiem būtiskiem rādītājiem.

Tiesu administrācijas izveidotā tiešsaistes anketa pieejama visās iestādes uzturētajās vietnēs, tostarp "tiesas.lv", "ta.gov.lv", "manas.tiesa.lv", "zemesgramata.lv" un gada beigās arī jaunajā portālā "elieta.lv". Tiešsaistes saite uz anketu šeit.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu administratīvo darbu.