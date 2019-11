Ceturtdien, 28.novembrī plkst.13:00, Starptautiskās lidostas “Rīga” VIP Centrā īpašā pasākumā tiks paziņoti “Latvijas Gada balva sportā 2019” nominanti, kā arī turpinot tradīciju, “Latvijas Gada balva sportā 2019” žūrijas komisija svinīgi paziņos balvas saņēmēju nominācijā “Mūža ieguldījums Latvijas sportā”.





“Latvijas Gada balva sportā 2019” pulcē Latvijas izcilākos sportistus, trenerus, sacensību rīkotājus un sporta personības. Aizvadītajā gadā Latvijas sportisti un sporta komandas priecējušas ar augstākā mēroga starptautiskajiem panākumiem dažādu sporta veidu Pasaules un Eiropas čempionātos, turnīros un sacensībās.





Svinīgā “Latvijas Gada balva sportā 2019” preses konference norisināsies ceturtdien, 28.novembrī plkst.13:00, Starptautiskās lidostas “Rīga” VIP Centrā.



Preses konferencē tiks sniegta plašāka informācija par gada nozīmīgāko sporta ceremoniju, kas norisināsies 19.decembrī Latvijas Televīzijas tiešraidē, atklās nomināciju pretendentus, kā arī paziņos cilvēku, kurš šajā gadā saņems balvu par “Mūža ieguldījumu Latvijas sportā”. Preses konferencē piedalīsies pasākuma rīkotāji, žūrijas locekļi, sabiedrībā pazīstami sportisti un mediju pārstāvji.



Pasākuma laikā tiks paziņoti pretendenti uz “Latvijas Gada balva sportā 2019” deviņās dažādās nominācijās:





Labākais Latvijas sportists;

Labākā Latvijas sportiste;

Labākais Latvijas tehnisko sporta veidu sportists/e;

Labākais/ā Latvijas treneris/e;

Labākā Latvijas sporta spēļu komanda;

Labākā Latvijas komanda individuālajos sporta veidos;

Gada uzlecošā zvaigzne;Gada sporta notikums Latvijā;

Par cīņas gribu (Paraugs sportā).



Papildus šīm nominācijām, svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 19.decembrī Latvijas Televīzijā tiks pasniegta balva arī Gada sporta skolotājam, kuru noteiks Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī tiks pasniegta Latvijas Paralimpiskās komitejas speciālbalva un Artūra Vaidera piemiņas balva labākajam sporta žurnālistam 2019.gadā.





Tikmēr sporta līdzjutēji un ikviens interesents tiks aicināts noteikt Latvijas populārāko sportistu. Aptauja no 28.novembra līdz 18. decembrim notiks Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un olimpiade.lv, bet fināla balsojums par pirmo trijnieku paredzēts 19.decembrī. “Latvijas Populārākā sportista” balsojumam kandidātu saraksts veidosies no 13 sportistiem – Latvijas gada balva sportā nomināciju “Labākais Latvijas sportists” (5 kandidāti), “Labākā Latvijas sportiste” (5 kandidātes) un “Labākais tehnisko sporta veidu sportists” (3 kandidāti/es) pretendentiem.





Pretendentus nominācijās līdz 10.novembrim izvirzīja Latvijā atzīto sporta federāciju, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Olimpiskās vienības vadības, Latvijas Nacionālās Sporta padomes locekļi, kā arī Latvijas sporta žurnālisti un citi nozares eksperti, bet uzvarētājus noteiks žūrija.



Svinīgo ceremoniju “Latvijas Gada balva sportā 2019” organizē Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Televīzija un Igo Japiņa sporta aģentūra, ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Sporta federāciju padomes finansiālu atbalstu. “Latvijas Gada balva sportā 2019” partneris ir VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, to atbalsta LOK ģenerālsponsori SIA “Latvijas Mobilais telefons” un AS “Latvijas Valsts meži” un LOK sponsori AS “Grindeks” un sporta apģērbu zīmols 4F.