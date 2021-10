Tirgotāji: Valdība uzspiež realizēt necilvēcīgu rīcību pret klientiem

Ekonomikas ministrija un Latvijas Tirgotāju asociācija uzskata, ka klienti, kas ielaisti tirdzniecības vietā pirms plkst. 19:00, drīkst pabeigt savu pirkumu izdarīšanu arī pēc 19:00. No 21. oktobra pārtikas veikali strādā t. s. “sarkanajā režīmā”, bet kases tiek vērtas ciet jau plkst. 18.55, jo policija uzskata, ka pēc 19.00 nedrīkst izsist čekus tiem, kas ienākuši veikalā līdz šīm laikam. Daļa tirgotāju, piemēram, "Rimi Latvija", oficiāli spiesta ierobežot darba laiku, lai izvairītos no policijas sodiem. Tas izraisa cilvēku dusmas, kuras viņi izgāž uz veikalu darbiniekiem. MK rīkojuma 5.49.6. punkts nosaka, ka klātienes saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas un tirdzniecības vietas klātienē darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 19:00. Atbilstoši noteiktajam regulējumam tirdzniecības vieta slēdzama plkst. 19:00 un jaunu klientu ielaišana tirdzniecības vietā ir aizliegta. "Pircēji ir sašutuši par to, ka nevar nopirkt sev vajadzīgas preces, kas rada papildu spriedzi šajā ārkārtīgi sarežģītājā situācijā. Valdības pašreizēji noteikumi paredz necilvēcīgu attieksmi, kuru realizēt uzspiež tirgotājam," norāda Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs, piebilstot, ka jāļauj veikaliem apkalpot līdz pēdējam klientam. LTA bija vērsusies ar šo jautājumu pie Veselības ministrijas, bet tā pagaidām neuzskata par vajadzīgu situāciju risināt. Tirgotāji uzskata, ka cilvēciska attieksme rosinātu lielāku izpratni par valdības ievestajiem ierobežojumiem, taču tas, kas notiek pašlaik, vēl vairāk spēcina vakcīnācijas pretinieku un viņu atbalstītāju pulku.