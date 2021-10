TM: piecu mēnešu laikā uzturlīdzekļu nemaksātājiem liegts spēlēt azartspēles gandrīz divus miljonus reižu

Pirmajos piecos mēnešos pēc jaunā regulējuma spēkā stāšanās liegums spēlēt azartspēles uzturlīdzekļu nemaksātājiem ir piemērots gandrīz divus miljonus reižu (1 916 477 reizes). Par to informē Tieslietu ministrijas Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Kristena Ansa. No maija līdz septembrim regresa kārtībā no uzturlīdzekļu parādniekiem atgūto līdzekļu kopsumma šogad sastāda 6,33 milj. eiro, kas ir par 21 % vairāk, salīdzinot ar šo periodu iepriekšējā gadā (5,23 milj. eiro).

Šī gada maijā spēkā stājušies Tieslietu ministrijas izstrādātie Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma grozījumi veiksmīgi darbojas praksē. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā informācija liecina, ka 2021. gada maija mēnesī azartspēļu organizatori ir lieguši uzturlīdzekļu parādniekiem spēlēt azartspēles 54 019 gadījumos, 2021. gada jūnijā – 60 941, 2021. gada jūlijā – 243 842, 2021. gada augustā – 760 267 un 2021. gada septembrī – 797 408 gadījumos.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: “Jaunākie dati diemžēl uzskatāmi parāda, ka tā vietā, lai savam bērnam sniegtu nepieciešamo palīdzību, nodrošinātu uzturlīdzekļus vai dzēstu parādus par viņa vietā veiktajām uzturlīdzekļu izmaksām šīs personas bērniem, uzturlīdzekļu nemaksātāji izvēlas naudu ieguldīt azartspēlēs. Turklāt nonākot līdz pat azartspēļu atkarībai.”

Ierobežojums uzturlīdzekļu parādniekiem spēlēt azartspēles vai interaktīvās azartspēles tika noteikts pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas, izstrādājot grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Grozījumi tika izstrādāti, lai sekmētu bērnu tiesību aizsardzību un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu – bērnu nodrošināšana ar uzturlīdzekļiem. Ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2021. gada 1. maijā, noteikts uzturlīdzekļu parādniekiem aizliegums spēlēt azartspēles un izložu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās azartspēles un interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs.