Turpmāk eID karte būs universāls identifikācijas līdzeklis visā valstī – arī privātā sektora pakalpojumu saņemšanai

14. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rosinātos grozījumus Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā, lai nodrošinātu ikvienam Latvijas iedzīvotājam iespēju droši un uzticami apliecināt savu identitāti digitālajā telpā ne tikai valsts, bet arī privātajā sektorā. Par to informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.



Ministrs Artūrs Toms Plešs (A/P!): “Šis izmaiņas ne vien paver jaunas iespējas komersantiem un viņu klientiem, bet tas arī veicina Latvijā modernas dzīves telpas izveidi, pilnvērtīgi izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Ar šiem grozījumiem normatīvo aktu līmenī tiks nostiprināts viens universāls valsts nodrošināts nacionālais elektroniskās identifikācijas līdzeklis, kas iekļauts personas apliecībā (eID kartē) un eID kartes mobilajā risinājumā.”

Paredzētās izmaiņas noteiks pienākumu pieņemt nacionālo eID līdzekli arī privāto e-pakalpojumu sniedzējiem. Paredzēts, ka nacionālā eID līdzekļa pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas gan e-pakalpojumu sniedzējiem, gan fiziskajām personām.

Nacionālais elektroniskās identifikācijas līdzeklis uzticamības līmeņa un juridiskā spēka ziņā būs līdzvērtīgs personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) uzrādīšanai klātienē.

Personu apliecinošu dokumentu likums no 2023.gada paredz eID karti kā obligātu personu apliecinošu dokumentu Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, savukārt ārvalstīs dzīvojošajiem – no 2025.gada, bet atsevišķām personu kategorijām – no 2031.gada. Tas nozīmē, ka drīzumā visiem Latvijas iedzīvotājiem būs obligāta personu apliecība (eID karte). Šie VARAM virzītie grozījumi nodrošina iespēju pilnvērtīgi izmantot eID kartes priekšrocības, droši apliecinot savu identitāti ne tikai klātienē, bet arī digitālajā vidē. Elektronisko pakalpojumu sniedzējiem līdz ar to būs jānodrošina iespēja Latvijas elektronisko pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai autentificēties ar nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli. Tādēļ Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma tvērums tika paplašināts, attiecinot tiesisko regulējumu arī uz privātajiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem.

Likums stāsies spēkā š.g. 1.decembrī, savukārt pienākums pieņemt nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli privātajiem e-pakalpojumu sniedzējiem tiek paredzēts no 2023.gada 1.februāra.