TV3 sāks raidīt jauno ziņu un informatīvo raidījumu programmu

No šodienas mediju grupas "TV3 Group" kanāls TV3 piedāvās daudz plašāku ziņu un informatīvo raidījumu programmu, turklāt raidījums "TV3 ziņas" tiks rādītas citā laikā, aģentūru LETA informēja kanāla pārstāvji.

Programmā ietilps gan rīta raidījums "900 sekundes", gan raidījums "Bez tabu", gan arī vakara ziņas, ietverot sporta un laika ziņas, kā arī informatīvais raidījums "Degpunktā". Kanāla saturā būs arī jaunums - "TV3 Ziņas īsumā", kurās skatītājus vēl pirms detalizētākām ziņām, kas gaidāmas vakarā, īsi informēs par dienas svarīgākajiem notikumiem. Jaunā ziņu un informatīvo raidījumu komanda ir izveidota, apvienojot TV3 un LNT ziņu dienestu profesionāļus.

Darbdienās plkst.6 kanālā TV3 būs skatāms rīta raidījums "900 sekundes". Tajā skatītājus ik darbdienas rītu uzrunās raidījuma moderatori Kristīne Garklāva, Arta Skuja un Tālis Eipurs, savukārt gan moderatoru, gan žurnālistu pienākumus pildīs Ivo Jurkāns un Ģirts Krastiņš. Par aktualitātēm sportā rīta stundā pastāstīs Toms Prāmnieks un Kaspars Dvinskis, bet par gaidāmo laiku informēs moderatori Māris Grigalis un Mārtiņš Spuris. Rīta raidījumu "900 sekundes" producēs līdzšinējā raidījuma producente Diāna Vīlipa-Folka un bijusī LNT ziņu producente Ilze Aginta.

No šodienas raidlaiku mainīs raidījums "Bez tabu". Ja patlaban tas skatītājiem ir pieejams darbdienās plkst.19.35, tad no 6.janvāra raidījuma vadītāji - Agnese Drunka, Evelīna Strazdiņa, Egons Reiters un Juris Šteinbergs - skatītājus uzrunās plkst.19.10.

Ik vakaru kanāls TV3 skatītājiem piedāvās jaunās komandas veidotās "TV3 ziņas", kurās par dienas svarīgākajiem notikumiem un aktualitātēm turpinās informēt moderatori Arnis Krauze, Kristīne Anže un Edijs Bošs. No 6.janvāra "TV3 ziņām" tiks mainīts raidlaiks - no pirmdienas līdz sestdienai tās būs skatāmas plkst.20, bet svētdienās plkst.19. Ziņas producēs līdzšinējais "TV3 ziņu" producents Alvils Vīksne un bijušais LNT ziņu producents Valdis Francis.

Tāpat no šodienas TV3 piedāvās jaunumu - raidījumu "TV3 ziņas īsumā". Tas būs skatāms ik darbdienu plkst.18. Raidījumā moderatori īsi iezīmēs būtiskākos dienas notikumus, par kuriem plašāk informēs ziņās plkst.20.

Darbdienās un sestdienās īsi pēc plkst.20.30 TV3 ēterā būs skatāmas arī sporta ziņas, kurām sekos laika ziņas. Kādiem laikapstākļiem sagatavoties, darba dienās skatītājiem pastāstīs Raitis Zapackis un Kristaps Tālbergs, bet sestdienās par gaidāmo laiku informēs Ilona Skorobogatova.

Vēl darbdienu vakaros plkst.20.40 TV3 būs vērojams arī informatīvais raidījums "Degpunktā". Tajā par notikumiem informēs moderatori Diāna Eisaka un Kristaps Rūķītis. Raidījumu producēs līdzšinējais producents Agris Blumfelds.

Kanāls LNT, kā arī "Kanāls 2" turpinās darbību saskaņā ar spēkā esošajām licencēm, līdz brīdim, kad tiks izsniegtas jaunās licences. Jau no 2020.gada 1.janvāra kanāls LNT, kas pēc jaunās licences saņemšanas mainīs zīmola nosaukumu uz "TV3 Life", piedāvās gan jaunu vizuālo identitāti, gan plašu programmu izklaidei, iedvesmai un atpūtai - pasaulē atzītus seriālus, raidījums, realitātes šovus un filmas.

LETA jau ziņoja, ka no decembra sākuma kanālā LNT tiek pārraidīti TV3 veidoti ziņu un informatīvie raidījumi, daļēji spēkā stājoties uzņēmumā sāktajai televīzijas kanālu reformai.

Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādā ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpina darbu esošajā formā. Kompānijā tiks paplašināts kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmērs, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veido arī vienotu ziņu dienestu.

Jau ziņots, ka 2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā.

