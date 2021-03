Ūdensputnu barošana ar maizi kavē putnam nepieciešamo uzturvielu uzņemšanu

Latvijas Ornitoloģijas biedrība mudina sabiedrību izvērtēt ūdensputnu barošanas paradumus, atturoties tos barot ar maizi, kas nav pilnvērtīgs uzturs pīlēm, gulbjiem un citiem ūdensputniem, kam izdzīvošanai nepieciešama daudzveidīga barība.

Ūdensputni lielākoties barojas ar augu izcelsmes barību, tostarp ūdensaugu saknēm, lapām, gumiem, ūdenszālēm, arī ar sīkiem gliemjiem, mazām zivīm, vardēm, kāpuriem. Maize – ne baltmaize, ne saldskābmaize, ne rudzu maize – nav dabiska un līdz ar to arī nav pilnvērtīga barība ūdensputniem, tostarp gulbjiem, pīlēm, zosīm. Neskatoties uz to, ka šie putni spēj sagremot maizi, šāda barība var radīt tiem mānīgu sāta sajūtu un līdz ar to kavēt nepieciešamo uzturvielu un minerālvielu iegūšanu no ūdensputniem ierastās barības. Savukārt putns, kurš lieto uzturā pārsvarā maizi, var ciest no vitamīnu trūkuma un pat sākt badoties, apdraudot savu izdzīvošanu. Nav pieļaujama putnu barošana ar sapelējušu maizi, jo tā var izraisīt putna dzīvībai bīstamas elpošanas ceļu saslimšanas.

Lai putns būtu vesels, tam, tāpat kā cilvēkam, jāiekļauj savā ēdienkartē daudzveidīgs uzturs. Ja cilvēks tomēr izvēlas aukstajā sezonā barot ūdensputnus, ieteicams izvēlēties auzas, kviešus, citus graudus, rīvētus burkānus, tvaicētus dārzeņus, piemēram, brokoļus vai kartupeļus, saldētus, bet atkausētus zirņus, kukurūzu, salātlapas, spinātus. Pīlēm var piedāvāt arī ozolzīles, ja tuvumā ir pieejama grants, kas palīdz putnam sagremot šo barību. Turklāt barība ir jāmet ūdenī, lai nemudinātu un nepieradinātu putnus nākt krastā, kas var apdraudēt pašu cilvēku. Jāpatur prātā, ka uz zemes atstāta, neapēsta pārtika piesaista grauzējus, tostarp žurkas, kas pārnēsā dažāda veida slimību ierosinātājus.

Atturēties no ūdensputnu barošanas siltajā sezonā ieteicams tādēļ, lai putni nepierastu pie kādas konkrētas vietas, paļaujoties uz barības pieejamību un kavējoties doties barības meklējumos uz neaizsalušām ūdenstilpēm aukstajā laikā.

Sabiedrības nozīmīga iesaiste putnu aizsardzībā ir novēroto putnu ziņojumi portālā vai mobilajā lietotnē Dabasdati.lv, ko Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina darīt ikvienu pilsoni, kam rūp putnu labklājība, tā palīdzot apzināt putnu sugu populāciju stāvokli Latvijā.



Latvijas Ornitoloģijas biedrības sagatavots videostāsts “Barot vai nebarot ūdensputnus?”: https://www.youtube.com/watch?v=wnV7SnJs1ng .

Informācija sagatavota projektā “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.