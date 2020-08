Uzsāk kampaņu „Biļete JĀ-ŅEM” un organizē biļešu loteriju

26. augustā tiek uzsākta informatīvā kampaņa „Biļete JĀ-ŅEM”, kuras laikā pasažieri tiks informēti par to, kādēļ ir būtiski paņemt biļeti par braucienu reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos un saglabāt to līdz brauciena beigām. Lai iedzīvotājus motivētu paņemt biļeti, kampaņas laikā tiks rīkota biļešu loterija. Visas reģionālo maršrutu autobusu un vilcienu biļetes, kas tiks iegādātas laika periodā no 1. līdz 30. septembrim, pasažieri varēs iesniegt interneta vietnē www.panembileti.lv . Oktobra sākumā tiks izlozēti trīs laimīgie, kuri saņems naudas balvu 300 eiro apmērā.

Lai arī šogad biļešu tirdzniecības pārkāpumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir samazinājies, Autotransporta direkcijas kontrolieri joprojām saskaras ar gadījumiem, kad autobusa vadītājs nav izsniedzis pasažierim biļeti, pasažieris nav iegādājies biļeti un mēģinājis braukt „pa zaķi” vai biļetē norādītā informācija nav korekta, piemēram, biļetē norādītā pietura neatbilst pasažiera paredzētajai galamērķa pieturai. Nepaņemot biļeti, pasažieris riskē ar reisu skaita samazināšanu konkrētā maršrutā, jo statistiku par katra reisa pieprasījumu veido tieši izsniegto biļešu skaits. Turklāt pasažierim, kurš brauc bez biļetes, var tikt piemērots naudas sods 20 eiro apmērā vai viņš var tikt izsēdināts no transportlīdzekļa.

2020. gada pirmajos septiņos mēnešos reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos veiktas 1508 pārbaudes. Pārkāpumi konstatēti 5 % gadījumu. Kopumā no visiem konstatētajiem pārkāpumiem 95 % bija saistīti ar biļešu tirdzniecību.

Kampaņas “Biļete JĀ-ŅEM” laikā reģionālajos maršrutos kursēs četri autobusi ar kampaņas simboliku, kā arī autobusos un vilcienos būs izvietoti plakāti, uzlīmes vai ekrānos pārraidīta informācija par biļetes ņemšanas svarīgumu.

Nesaņemot biļeti vai konstatējot citus biļešu tirdzniecības pārkāpumus, pasažieri varēs sazināties ar kontrolieriem visu diennakti, sūtot īsziņu vai atstājot balss ziņu pa tālruni 27776621 un norādot maršrutu, brauciena dienu un laiku, kā arī pieturu, kurā pasažieris iekāpa.



Par valsts SIA “Autotransporta direkcija”

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.