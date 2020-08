Uzstādītas unikālas cigarešu izsmēķu savākšanas / balsošanas tvertnes, mudinot smēķētājus nemest izsmēķus nepiemērotās vietās

“Zaļā josta”, balstoties uz 2020. gada pētījuma rezultātiem, īsteno sabiedrības informēšanas kampaņu “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd”, skaidrojot cigarešu izsmēķu kaitīgo ietekmi uz vidi un aicinot neizmest izsmēķus nepiemērotās vietās – zemē, kanalizācijā, ceļmalās vai dabā. Kampaņas ietvaros uzstādītas unikālas, Latvijā vēl nebijušas cigarešu izsmēķu savākšanas / balsošanas tvertnes, kurās smēķētājs ar savu izsmēķi var paust savu viedokli konkrētā jautājumā. Kampaņas ietvaros Rīgas ielās drīzumā parādīsies 5 šādas unikālas tvertnes, no kurām pirmās jau ir nodotas iedzīvotāju lietošanā pie tirdzniecības centra “Galerija Centrs” un Mūkusalas Biznesa Centra smēķētāju zonā. “Izvērtējot citu Eiropas valstu pieredzi cīņā ar cigarešu izsmēķu piesārņojumu, “Zaļā josta” kampaņas “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros radusi iespēju realizēt Latvijā vēl nebijušu, pilnīgi oriģinālu ieceri – aicinot smēķētājus ar savu izsmēķi nobalsot par vienu vai otru atbildi kādā no uzdotajiem jautājumiem,” par uzstādītajām izsmēķu savākšanas / balsošanas tvertnēm stāsta “Zaļā josta” pārstāve un projekta vadītāja Laima Kubliņa. “Tvertnes uzstādīsim smēķētāju pulcēšanās vietās, radot vēlmi un interesi izsmēķi iemest tieši šajā tvertnē, nevis nomest ceļmalā. Lai arī šeit visur izsmēķu savākšanas infrastruktūra ir nodrošināta, tomēr pēc konstatētā izsmēķu apjoma ceļmalās, ūdens notekās vai tuvējos apstādījumos, varam secināt, ka smēķētājiem trūkst pamudinājuma paiet tos dažus metrus līdz tuvējam atkritumu konteineram vai pelnutraukam. Uzstādītās spilgtā dizaina tvertnes ar interesantu jautājumu, kuru laika gaitā regulāri mainīsim, būs stimuls aiznest izsmēķi līdz šai tvertnei, lai ar to paustu savu viedokli,” skaidro L. Kubliņa.

Pirmā izsmēķu savākšanas / balsošanas tvertne uzstādīta pie t/c “Galerija Centrs”, kur to var lietot gan tirdzniecības centra darbinieki un apmeklētāji, gan arī ikviens Vecrīgas un pilsētas viesis. “T/c “Galerija Centrs” atbalsta dažādas izglītojošas un ilgtspējīgas iniciatīvas, tostarp vides un veselības jomā. Arī šī akcija pie mums noteikti sasniegs mērķa auditoriju un liks cilvēkiem aizdomāties un mainīt paradumus,” piebilst Ilona Skuja, t/c “Galerija Centrs” PR pārstāve.

Būtisku sabiedrības viedokļa maiņu iespējams panākt, regulāri atgādinot par pareizo rīcību ikdienā. Tāpēc oriģināla izsmēķu savākšanas / balsošanas tvertne uzstādīta Mūkusalas Biznesa Centra smēķētāju zonā. “Pilnībā atbalstām projektus, kas palīdz saglabāt ekosistēmu, nodrošina dabas resursu saglabāšanu un taupīšanu. Daudz strādājam pie tā, lai mūsu centrā smēķēšana notiktu, neiespaidojot to cilvēku dzīvi, kuri nesmēķē, piemēram, atļaujam smēķēt tikai noteiktās vietās. Mums ir svarīgi, lai centra apmeklētājiem būtu iespējas baudīt dabu, zaļo vidi un iedvesmoties no arhitektu un ainavu dizaineru kopdarba, kas, cita starpā, veicina darba produktivitāti biroja nomniekiem,” stāsta Mūkusalas Biznesa Centra valdes priekšsēdētāja Iveta Bahmane. Mūkusalas Biznesa Centrs ir lielākais biznesa centrs Pārdaugavā, kura kopējā iznomājamā platība ir 27,000m2 un pēc plānotās centra paplašināšanās līdz 2022. gadam iznomājamā platība sasniegs 35,000m2. Mūkusalas Biznesa Centru par savu biroja mājvietu sauc vairāk nekā 140 uzņēmumi, centrā apgrozās aptuveni 2000 cilvēku.

Kā liecina 2020. gada pavasarī “Zaļā josta” un “Philip Morris Latvia” veiktais pētījums, apmēram ¼ daļa smēķētāju Latvijā regulāri izmet izsmēķus nepiemērotās vietās – kanalizācijas notekās, pa auto logu, vai vienkārši izmet, kur pagadās. Cigarešu filtrs ir gatavots no plastmasas, kas piesūcināts ar smēķēšanas laikā uzkrātajām kaitīgajām vielām, tāpēc ir videi kaitīgs atkritumus, kas dabā bioloģiski nenoārdās. Filtra materiāls, ārējās vides ietekmē, sadalās mikroplastmasas gabalos, kas turpina piesārņot dabu un apdraud dzīvās būtnes, kas šīs daļiņas lieto uzturā. Tāpēc ir īpaši svarīgi nepieļaut izsmēķu bezatbildīgu izmešanu – tie jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.