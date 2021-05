VAAD: par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un ziņošanu

Šonedēļ tika izcelta situācija, kas ir aktuāla katru gadu – rapšu miglošana un to iespējamā ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī apkārtējo vidi. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina, ka pirms nonākšanas Latvijas tirgū jebkurš augu aizsardzības līdzeklis (AAL) un tā iedarbība tiek rūpīgi un zinātniski pārbaudīta Eiropas Savienības līmenī. Konkrētais gadījums kārtējo reizi apliecina, cik ļoti ir nepieciešama faktos balstīta informācija un plašāki skaidrojumi par to, kā un kāpēc lieto augu aizsardzības līdzekļus. Par to informē VAAD pārstāve Dace Ūdre.



“Ja ievēro AAL marķējumā norādītos lietošanas noteikumus un drošības prasības, Latvijas laukos izmantotie AAL ir droši un nevar radīt saindēšanās risku vai vides piesārņojumu. VAAD katru gadu veic plānotās pārbaudes un operatīvi reaģē, saņemot sūdzības, lai novērstu potenciālos riskus. Šogad vien jau esam veikuši vairāk nekā 76 pārbaudes, saņemti 32 iedzīvotāju ziņojumi par iespējamiem AAL lietošanas pārkāpumiem. Mūsu uzdevums ir panākt, lai augu aizsardzības līdzekļu lietošana neatstātu nelabvēlīgu ietekmi. Redzam, ka sabiedrībai nav vienaldzīga sava vai tuvāko veselība, tādēļ, lai novērstu potenciāli bīstamas situācijas nākotnē, aicinām proaktīvi informēt par novērotiem pārkāpumiem,” saka VAAD direktors Vents Ezers.

VAAD maija sakumā uzsāka informatīvo kampaņu tieši ar mērķi kliedēt nezināšanu un maldīgus priekšstatus par augu aizsardzības līdzekļiem, informēt lauksaimniekus par riska mazināšanas pasākumiem un inovācijām augu aizsardzībā. Tīmekļvietnē www.misijaagronoms.lv jau pašlaik pieejama informācija, kas ir fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi un citi AAL, kā un kādos gadījumos tos lietot, kādi ir lietošanas ierobežojumi un vai ir apdraudējums bitēm un citiem apputeksnētajiem, cilvēkiem vai dzīvniekiem. Aizvien jauni skaidrojumi tiks pievienoti visas vasaras laikā, turklāt ikviens ir aicināts uzdot savus neskaidros jautājumus.

VAAD aicina ikvienu ziņot, ja ir aizdomas par nepamatotu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. VAAD atgādina, ka, novērojot augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārkāpumu, jāziņo precīzi, norādot kad (datums, laiks) un kur (adrese vai koordinātas vai kadastra Nr. vai lauka bloka numurs) izdarīts pārkāpums, lai iespējami ātri identificētu iespējamo pārkāpuma izdarīšanas vietu un pārkāpēju.

To var izdarīt divējādi: