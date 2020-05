Vai un kā reģistrēt velosipēdu?

Ir pavasaris, un arvien vairāk cilvēku kā pārvietošanās līdzekli izmanto velosipēdu. Liels pieprasījums pēc riteņu iegādes ir arī tirdzniecības vietās. Lai velosipēdi būtu drošībā un aizsargāti pret zādzībām, ieteicams tos reģistrēt.

Informē Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD):

- Velosipēds ir transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar elektromotoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kilovatiem.

Velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga, un tā izmantošanai

OCTA nav nepieciešama. Velosipēdu var reģistrēt e-CSDD, jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā (izņemot tehniskās apskates stacijas) vai izmantojot CSDD mobilo aplikāciju.

Bez rāmja numura nereģistrē

Velosipēdu bez rāmja numura CSDD nereģistrē. Veicot velosipēda reģistrāciju e-CSDD vai mobilajā lietotnē, noteikti jāpievieno velosipēda kopskata un rāmja numura foto. Reģistrējot velosipēdu, tiek izdarīts ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Velosipēda reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments izsniegts netiek.

Velosipēda reģistrāciju CSDD klientu apkalpošanas centrā var veikt, uzrādot savu personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti. Klientu apkalpošanas centrā reģistrētājam prasīs arī velosipēda marka, modelis un rāmja numurs.

Velosipēdus reģistrē īpašumā personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tādai personai, kura ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju. Velosipēda reģistrāciju nepilngadīgas (16 līdz 18 gadus vecas) personas īpašumā veic aizbildnis, jo riteņa reģistrāciju var veikt tikai pilngadīga persona.

Persona, kura veic darbību, var velosipēdu reģistrēt sev īpašumā, norādīt īpašumā savā aizbildnībā esošai personai vai tā uzņēmuma īpašumā, kurā personai, pēc Uzņēmuma reģistra datiem, ir pārstāvības tiesības.

Reģistrācija ir maksas pakalpojums, bet datu labošana – bez maksas.

Par zādzību – informēt policiju

Lai palielinātu velosipēdu īpašnieku aizsardzību pret velosipēdu zādzību, kā arī lai nodrošinātu reģistrēto velosipēdu papildu identifikāciju, reģistrējot velosipēdu vai arī iepriekš CSDD reģistrēta velosipēda īpašniekam ir radīta iespēja saņemt reģistrācijas uzlīmi. Uzlīme uz velosipēda rāmja līmējama viegli redzamā un pieejamā vietā tā, lai netiktu bojāts vai izlocīts svītru kods. Velosipēda reģistrēšana un uzlīmju iegādāšanās ir brīvprātīga.

Velosipēdu nav iespējams reģistrēt, ja šāds velosipēds jau ir reģistrēts citai personai un nav noņemts no uzskaites un ja reģistrētais īpašnieks izdarījis reģistrā atzīmi par to, ka velosipēds ir zagts.

Ja velosipēds reģistrēts CSDD un tas nozagts, ieteicams e-CSDD vai mobilajā lietotnē reģistrēt atzīmi par velosipēda zādzību, jo atzīme liegs CSDD reģistrēt šo velosipēdu citas personas īpašumā. Otrkārt, var iesniegt iesniegumu Valsts policijai par velosipēda zādzības faktu, jo atzīmei Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā ir informatīvs raksturs un Valsts policija šo informāciju nesaņem.