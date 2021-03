Aija

Cik gan tālu jūs dzīvojat un neko nesaprotat no lauku dzīves. Pirmkārt,laukos liela daļa strādā darba vietā,nevis pie datora. Cik tad ir to kantoru!!! Otrkārt,autobuss ir labi ja viens ar ko tikt uz darbu. Un bērnudārzu vajag kā ēst. Nestādos priekšā,kā ģimenē,kur ir trīs skolēni,viens piecgadnieki un vēl viens mazs,var mācīties. Jau samaksāt internetu vien par trīs vienībām!!!! Zinot,kāda ir māte,tur karastāvoklis ir no rīta līdz vakaram. Nebrīnos,kā tik daudz bērniem vajag psihologus. Drīz vajadzēs psihiatrus,lai savāktu nervus.

Ārprāts,kas tagad notiek.

pirms 36 minutēm, 2021.03.12 21:07