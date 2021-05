Valdība atļauj vakcinētiem individuālo pakalpojumu sniedzējiem no 1.jūnija atsākt sniegt pakalpojumus

Ministru kabinets ceturtdien nolēma grozīt Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, paredzot, ka visi individuālo pakalpojumu sniedzēji, kuru darbība ir ierobežota, no 1.jūnija varēs atsākt darbu, ja būs vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19.

Līdz ar to no 1.jūnija varētu strādāt arī skaistumkopšanas nozare un citi pakalpojumi, kas saistīti ar labsajūtu un izklaidi.

Veselības ministrija iepriekš atzīmēja, ka cilvēkiem, kas nav vakcinējušies, drošības pasākumi tiks pakāpeniski mazināti atbilstoši iepriekš lemtajam un krītoties saslimstības līmenim.

Ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis šo slimību, no 1.jūnija tas drīkstēs individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta nomas un fotopakalpojumus, kā arī saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu.

Savukārt no 15.jūnija cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, varēs piedalīties publiskos pasākumos, apmeklēt kafejnīcas, kino un teātra izrādes, koncertus, klubus un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot divu metru distanci.

Cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, no 15.jūnija varēs apmeklēt sporta klubus, gan trenējoties individuāli, gan apmeklējot grupu nodarbības.

Valdība pagaidām atlika lēmumu pieņemšanu par šo normu piemērošanu bērniem, jo bērnus nevar vakcinēt. Sākotnēji tika piedāvāts, ka bērni varēs piedalīties šādos pasākumos, ja tiem būs negatīvi Covid-19 testi. Taču pret to iebilda vairāki ministri, tādēļ tika nolemts izņemt no grozījumiem normas, kas attiecas uz bērnu testēšanu un izlemt to nākamajās valdības sēdēs.

Valdības sēdē vairākkārt tika uzsvērts, ka runa ir par papildu atvieglojumu piemērošanu vakcinētiem un Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem. Savukārt pārējiem iedzīvotājiem jāievēro iepriekš pieņemtās normas, un atvieglojumi tiks ieviesti, pakāpeniski uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai.