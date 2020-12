Otrdien, 29. decembrī, notika Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēde, kurā tika izvērtēta līdzšinējo drošības pasākumu un ierobežojumu ietekme uz Covid-19 pandēmijas izplatību Latvijas sabiedrībā. Diemžēl secināts, ka joprojām cilvēku klātienes tikšanās dēļ Covid-19 izplatība ir pārāk augsta, lai veselības aprūpes sistēma arī turpmāk varētu pilnvērtīgi nodrošināt ārstēšanu visiem pacientiem. Par to informē Ministru kabineta preses sekretārs Reinis Grāvītis.

Ministru kabinets konceptuāli vienojās līdz 7. februārim pagarināt ārkārtējo situāciju, iekļaujot papildu nosacījumu par “brīvdienu mājsēdi”, paredzot, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem gadumijas laikā no 30. decembra līdz 4. janvārim, kā arī 8. un 9. janvārī no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāuzturas savā dzīvesvietā.



Pašlaik nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu. Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz plkst. 21.00, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.

Ministru kabinets un eksperti turpina darbu, lai vienotos par skaidrām regulējuma detaļām. Nākamā Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēde plānota trešdien, 30. decembrī.





Pēdējo reizi miera apstākļos Latvijā komandantstunda bijusi ieviesta 1934.gada maijā pēc Kārļa Ulmaņa veiktā apvērsuma, vēsta LTV.