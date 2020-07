Valstij ir nopietni jāapdomā par kompensāciju izmaksu uzņēmējiem

Stradu pagasta atpūtas kompleksa “Dīķsalas” saimnieks Guntis Miķelsons, runājot par tūrisma nozari kopumā, uzskata, ka visgrūtāk klājas lielajām viesnīcām, īpaši Rīgā, jo to klienti galvenokārt bija ārvalstu tūristi.

“Jā, nu tur situācija ir bēdīga, un nav zināms, cik ilgi tas turpināsies. Ja tas būtu viens mēnesis, tad “okei”, taču nu jau seši mēneši, un galu neredz. Uzskatu, ka valstij ir nopietni jāapdomā par kompensāciju izmaksu šiem uzņēmējiem, lai ir reāls atbalsts, nevis pieņemt neapdomātus lēmumus, lai situācijā, kad uzņēmējs pieprasa kompensāciju, viņš tiek pārbaudīts un vēl sodīts par citiem iespējamiem pārkāpumiem. Ļoti absurds šķiet lēmums, ka uz kompensācijām nevar pretendēt valdes locekļi, kas bieži vien tūrismā ir gan īpašnieki, gan apkopēji, gan dārznieki un tā tālāk. Proti, paši savā saimniecībā dara visu, kā arī skaitās amatpersonas,” stāsta G.Miķelsons.

Savukārt, ja lūkojas uz Vidzemes reģionu, tad, viņaprāt, ar tūrismu viss ir kārtībā, jo esam reti apdzīvota teritorija ar izkliedētiem tūrisma objektiem, no kuriem lielākā daļa tomēr ir viesu mājas, uz kurām viesi brauc un brauks. “Visgrūtāk ir valsts lielo pilsētu centru objektiem,” uzskata G.Miķelsons.

Viņa atpūtas kompleksam “Dīķsalas” veicas ļoti labi, sūdzēties nevarot. “Nezinu, kā būtu bijis situācijā, ja nebūtu bijis COVID-19. Jaunās “lux” mājiņas uz salām pie mums rezervē savlaicīgi. Noslodze ir 99,9 procenti visām ēkām. Tas nozīmē, ka mēnesī tikai dažas dienas kāda no ēkām netiek rezervēta. Lielajās mājās - banketi, svinības, kāzas, konferences, sporta spēles, kā arī ļoti daudz dzīvo dažādu uzņēmumu darbinieki, kuri veic darbus mūsu novadā. Pirts ēku iecienījušas ģimenes vai arī nelielas kompānijas. Mazās “lux” mājiņas rezervē individuālie ceļotāji, galvenokārt ģimenes ar bērniem. Šo dažu mēnešu laikā ir pārcelti tikai daži pasākumi, daži no tiem tāpēc, ka ir cilvēku skaita ierobežojumi vai arī cilvēki fiziski nevarēja ierasties. Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka ierobežojumi ir samazināti un atļautas kāzas un citas svinības, un tieši pirms karstās sezonas sākšanās. Ja ierobežojumi turpinātos līdz rudenim, tad gan būtu sliktāk,” saka G.Miķelsons.

Savukārt viesu mājām, kurām trūkst klientu, viņš rosina paskatīties no malas uz savu tūrisma objektu. Varbūt ir lietas, kuras jāpamaina, jāuzlabo, iespējams, zāle nav nopļauta. “Ir simts un viens mazais iemesls, kurš veido pasākumu kopumu, kas mūsdienu salīdzinoši prasīgajam tūristam ir svarīgi!” uzsver G.Miķelsons.







Materiāli tapuši sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā