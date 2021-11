SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) izsludinātajā valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu iepirkuma 19 daļās kopumā saņemti 44 piedāvājumi, aģentūru LETA informēja LVC pārstāvji.

Visvairāk jeb četri pieteikumi saņemti Cēsu nodaļas teritorijā, kur uz darbu veikšanu pieteikušies SIA "Clean R", kas piedāvā darbus veikt par 11 349 928 eiro, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU), kas piedāvā darbu veikt par 9 732 360 eiro, piegādātāju apvienība "Binders un Limbažu ceļi" ("Binders un Limbažu ceļi"), kas piedāvā darbus veikt par 10 848 654, un piegādātāju apvienība "ACB uzturēšana", kuras sastāvā ir AS "A.C.B." SIA "8 CBR" un SIA "Ceļi un tilti", kas piedāvā darbu veikt par 11 887 196 eiro.

Savukārt Rīgas nodaļas teritorijā, Preiļu un Dagdas nodaļā, kā arī Bauskas nodaļā katrā saņemts tikai viens piedāvājums, kurus iesniedzis LAU. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus Rīgas nodaļas teritorijā LAU piedāvā veikt par 21 770 199 eiro, Preiļu un Dagdas nodaļā par 12 674 179 eiro, bet Bauskas nodaļas teritorijā par 7 492 421 eiro.

Konkursa daļā par darbiem Daugavpils nodaļas teritorijā saņemti trīs piedāvājumi - SIA Ceļu būves firmas "Binders" ("Binders") piedāvā darbus veikt par 10 860 089 eiro, "Clean R" - par 8 669 150 eiro un LAU - par 9 065 788 eiro.

Tāpat trīs pretendenti uz darbu veikšanu pretendē Liepājas nodaļas teritorijā, kur pieteikumus iesniegusi personu apvienība "CTB un Clean R" ar piedāvāto līgum cenu 10 290 943 eiro, LAU ar piedāvāto līgumcenu 9 569 476 eiro un piegādātāju apvienība, kas sastāv no SIA "Saldus ceļinieks" un AS "Trev-2 Grupp" ar piedāvāto līgumcenu 10 352 855 eiro.

Trīs pieteikumi saņemti Smiltenes un Alūksnes nodaļas teritorijā, un tos iesnieguši LAU, kas piedāvā darbus veikt par 12 560 070 eiro, "Saldus ceļinieks" un "Trev-2 Grupp", kas piedāvā darbus veikt par 14 191 202 eiro, kā arī "ACB uzturēšana", kas piedāvā darbus veikt 13 967 012 eiro.

Trīs pieteikumi saņemti arī Valmieras nodaļas teritorijā. Tos iesnieguši LAU ar piedāvāto līgumcenu 7 453 073 eiro, "Binders un Limbažu ceļi" ar piedāvāto līgumcenu 7 940 502 eiro, kā arī "Saldus ceļinieks" un "Trev-2 Grupp" ar piedāvāto līgumcenu 8 642 458 eiro.

Uz autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem Talsu un Ventspils nodaļas teritorijā pieteikušies trīs pretendenti - AS "Ceļu pārvalde" ar piedāvāto līgumcenu 16 976 408 eiro, LAU ar piedāvāto līgumcenu 14 705 968 eiro, kā arī "Saldus ceļinieks" un "Trev-2 Grupp" ar piedāvāto līgumcenu 14 660 501 eiro.

Kuldīgas un Saldus nodaļas teritorijā pieteikušies trīs pretendenti - "Eco Baltia vide" ar piedāvāto līgumcenu 15 339 425 eiro, LAU ar piedāvāto līgumcenu 12 642 100 eiro un "Saldus ceļinieks" un "Trev-2 Grupp" ar 12 893 300 eiro.

Arī Jelgavā pieteikumus iesnieguši trīs pretendenti - "Igate" ar piedāvāto līgumcenu 8 831 849 eiro, "Eco Baltia vide" ar piedāvāto līgumcenu 9 049 341, kā arī LAU ar piedāvāto līgumcenu 7 295 952 eiro.

Savukārt Ogres nodaļas teritorijā pieteikušies divi kandidāti - "Binders" ar piedāvāto līgumcenu 10 858 392 eiro un LAU ar piedāvāto līgumcenu 9363 995 eiro.

Divi pieteikumi saņemti par autoceļu uzturēšanas darbiem Madonas un Gulbenes nodaļas teritorijās. Tos iesnieguši LAU ar piedāvāto līgumcenu 13 675 397 eiro un "ACB uzturēšana" ar piedāvāto līgumcenu 15 762 530 eiro.

Arī Limbažu nodaļas teritorijā saņemti divi pieteikumi, kurus iesniedzis LAU ar piedāvāto līgumcenu 7 828 638 eiro un "Binders un Limbažu ceļi" ar piedāvāto līgumcenu 7 686 001 eiro.

Aizkraukles nodaļas teritorijā saņemti divi piedāvājumi, kurus iesnieguši SIA "Eco Baltia vide", kas piedāvā darbu veikt par 9 888 347 eiro, un LAU, kas piedāvā darbus ceikt par 8 157 503 eiro.

Divi piedāvājumi saņemti arī Jēkabpils nodaļas teritorijā, un tos iesnieguši LAU ar piedāvāto līgumcenu 7 270 464 eiro un "Saldus ceļinieks" un "Trev-2 Grupp" ar piedāvāto līgumcenu 7 896 523 eiro.

Balvu un Ludzas nodaļas teritorijā arī saņemti divi piedāvājumi, kurus iesnieguši LAU ar piedāvāto līgumcenu 12 009 904 eiro un "ACB uzturēšana" ar piedāvāto līgumcenu 14 166 045 eiro.

Rēzeknes nodaļas teritorijā saņemti divi pieteikumi, kurus iesnieguši LAU ar piedāvāto līgumcenu 8 102 569 eiro un "ACB uzturēšana" ar piedāvāto līgumcenu 9 276 057 eiro.

Pieteikumus turpmāk vērtēs iepirkuma komisija.

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu iepirkuma priekšmets ir sadalīts 19 iepirkuma daļās pēc teritoriālā principa - Rīgas nodaļas teritorija ietver 1023 kilometrus autoceļu, Daugavpils nodaļas - 844 kilometrus, Liepājas nodaļas - 920 kilometrus, Ogres nodaļas - 741 kilometru, Cēsu nodaļas - 1060 kilometrus, Madonas, Gulbenes nodaļas - 1582 kilometrus, Smiltenes, Alūksnes nodaļa - 1390 kilometrus, Limbažu nodaļas - 808 kilometrus, Valmieras nodaļas - 790 kilometrus, Aizkraukles nodaļas - 772 kilometrus, Jēkabpils nodaļas - 835 kilometrus, Balvu, Ludzas nodaļas - 1452 kilometrus, Preiļu, Dagdas nodaļas - 1462 kilometrus, Rēzeknes nodaļas - 852 kilometrus, Talsu, Ventspils nodaļas - 1615 kilometrus, Kuldīgas, Saldus nodaļas - 1322 kilometrus, Tukuma, Dobeles nodaļas - 1427 kilometrus, Bauskas nodaļas - 697 kilometrus un Jelgavas nodaļas - 571 kilometru.

Iepirkuma priekšmets Rīgas nodaļas iepirkuma daļā atšķiras no pārējām, jo tajā valsts galveno autoceļu posmiem tiks iepirkts kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojums, savukārt pārējās iepirkuma daļās - ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojums. Kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojums nozīmē, ka šajā iepirkuma daļā uzvarējušais pretendents saņems fiksētu samaksu par to, ka visu līguma termiņu nodrošinās Ministru kabineta (MK) noteikumos definēto A klases prasību izpildi valsts galveno autoceļu posmos, kuri ietilpst šajā iepirkuma daļā, neatkarīgi no meteoroloģiskajiem un citiem apstākļiem. Savukārt citās iepirkuma daļās uzvarējušie pretendenti samaksu saņems atbilstoši padarīto darbu apjomam.

LVC pārstāvji skaidro, ka Rīgas nodaļas teritorijā ir visintensīvākā autotransporta satiksme, īpaši tas attiecas uz valsts galvenajiem autoceļiem, turklāt tur ir liels šo autoceļu īpatsvars. Tāpat valsts galvenie autoceļi LVC Rīgas nodaļas teritorijā, salīdzinot ar pārējo Latviju, ir vispilnīgāk aprīkoti ar informācijas tehnoloģijas iekārtām. Kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu kontrole tiek plānota, izvērtējot faktiskos laika apstākļus, to prognozes, ceļa meteoroloģisko staciju un ceļa kameru informāciju, ceļa lietotāju un operatīvo dienestu sniegto informāciju Satiksmes informācijas centram, kā arī tiešsaistes navigācijas lietotnēs ("Waze") esošo informāciju, kā arī iepriekš veiktās LVC kontroles rezultātus, nodrošinot LVC kontroli tieši autoceļam kritiskākajos brīžos, tai skaitā arī brīvdienās, rīta un vakara stundās. Par neatbilstošu uzturēšanas darba kvalitāti ir paredzēti ievērojami līgumsodi par katru atklāto neatbilstību, paredzot līgumsoda pieaugumu par novēršanas kavēšanās laiku. Kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu princips tiek pielietots arī Ziemeļvalstīs, kā arī abās Latvijas kaimiņvalstīs.

Gatavojoties ikdienas uzturēšanas darbu tirgus atvēršanai un iepirkumam, LVC ir rīkojuši divas apspriedes ar potenciālajiem piegādātājiem, pērn 5.novembrī un šogad 22.janvārī, kurās piedalījās vairāki desmiti komersantu. Izstrādājot iepirkuma nolikumu, tika veiktas arī konsultācijas ar Konkurences padomi (KP).

Piegādātājiem, kuri iegūs tiesības slēgt līgumus par ikdienas uzturēšanas darbiem un kompleksajiem ikdienas uzturēšanas darbiem valsts autoceļu tīklā, darbi būs jāuzsāk sešu mēnešu laikā, bet ne agrāk kā 2022.gada 1.maijā. Līgumu termiņš būs 60 mēneši no darbu uzsākšanas, un piegādātājiem savā darbā būs jāvadās pēc ikdienas uzturēšanas darbu prasībām, kas noteiktas MK noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.

Patlaban ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem veic LAU atbilstoši Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam.