Valsts policija aicina gājējus parūpēties par savu redzamību diennakts tumšajā laikā

Strauji tuvojas gada tumšākais laiks, tas ir brīdis, kad mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem ir īpaši jāpievērš uzmanība savai drošībai, tam, lai pats būtu pamanāms apkārtējo satiksmes dalībnieku acīs. Diemžēl ikdienā aizvien var novērot, ka ir tādi satiksmes dalībnieki, kuri mēdz ignorēt ceļu satiksmes noteikumus, radot iespējamu apdraudējumu sev un citiem. Šogad līdz 27. oktobrim ceļu satiksmes negadījumos ir cietuši 403 gājēji, savukārt 30 gājuši bojā. Par to informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Kaļķe.

Lai šajā rudenīgajā laikā gājēji būtu pietiekami labi pamanāmi citiem satiksmes dalībniekiem, ir jāņem vērā vairāki noteikumi, piemēram, diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. Tāpat jāatceras, ka ikreiz šķērsojot ielu, jāpārliecinās, vai automašīnas vadītājs gājēju redz un, vai spēkrats paspēs nobremzēt. Atceries, gājējam ir vieglāk ātri apstāties, nekā automašīnai! Vēl svarīgi atcerēties, ka apdzīvotā vietā un pat apgaismotā vieta, ja laikapstākļi nav labvēlīgi, piemēram, ārā līst vai ir migla, gājējs, kuram nav gaismu atstarojošas vestes vai apģērbā iestrādāts labi saskatāms gaismu atstarojošs elements, nav redzams!

Arī autovadītājiem šajā laikā ir jābūt modriem un īpaši jāparūpējas, lai transportlīdzeklis būtu atbilstošā tehniskajā kārtībā – piedaloties ceļu satiksmē nepietiekamas redzamības apstākļos, autovadītājiem nepieciešams pārbaudīt un noregulēt sava transportlīdzekļa gaismas lukturu starus, tā, lai tie atbilstoši izgaismo braucamo daļu, vienlaicīgi neapžilbinot pretī braucošos. Būtiski arī pārbaudīt logu tīrītāju slotiņas, lai tās būtu tehniskā kārtībā un pildītu nepieciešamās funkcijas.

Valsts policijas statistika liecina, ka šogad līdz 27. oktobrim ir notikuši 15752 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas 3319 personas, savukārt bojā gājušas 119, kas ir par 11 vairāk nekā pērn šādā periodā. Savukārt no gada sākuma līdz 27. oktobrim šajos ceļu satiksmes negadījumos ir cietuši 403 gājēji un bojā gājuši 30. Bet pērn šādā periodā bija cietuši 534 gājēji, bet bojā gājis 31.

Tādēļ, lai izvairītos no nedrošām situācijām, Valsts policija aicina cilvēkus nepakļaut sevi riskam, rūpēties par savu drošību un lietot atstarotājus! Galvenais atcerēties, ka atstarotājs jālieto pareizi. Tas jāpiestiprina labi redzamā vietā tā, lai to var labi redzēt gan no priekšpuses, gan no mugurpuses.