Var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto ar bērnu

Sākot ar 2018.gada 1.jūliju iedzīvotāji var izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par tāda nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir bērns.





No šā gada 1. jūlija paplašināts personu loks, par kurām iedzīvotāju ienākuma nodokļa (nodokļa) maksātājs ir tiesīgs piemērot atvieglojumu par apgādībā esošām personām. Tas nodrošina lielāku finansiālu atbalstu ģimenēm, kurās viens no vecākiem izvēlas savu laiku veltīt bērna audzināšanai. Piemēram, ja tēvs strādā, un savā algas nodokļa grāmatiņā ir ierakstījis apgādībā bērnu, bet bērna mamma nestrādā un situācija atbilst kādam no likumā noteiktajiem kritērijiem, tad no 1. jūlija vīrs varēs izmantot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto.





Nodokļa atvieglojuma apmērs par vienu apgādājamo ir 200 euro. Par šādu summu tiek palielināta ar nodokļiem neapliekamā algas daļa tam ģimenes loceklim, kura apgādībā atrodas nestrādājošais laulātais. Ar nodokli neapliekamā algas daļa tiek palielināta atbilstoši apgādājamo skaitam.



Nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto var piemērot noteiktos gadījumos:

- ja laulātā apgādībā ir bērns vecumā līdz trim gadiem ;

- ja laulātā apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu ;

- ja laulātā apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu .





Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus, apgādībā esošas personas ir jāreģistrē VID, veicot ierakstu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. Ierakstus ikviens var veikt pats – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”.





Ar plašāku informāciju par atvieglojumu piemērošanu var iepazīties VID interneta vietnē vietnē www.vid.gov.lv/ Nodokļi/ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/ Informatīvie un metodiskie materiāli/ Nodokļa aprēķina un maksāšanas kārtība/ metodiskais materiāls “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošana (ar 2018.gada 1.janvāri)”





Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.