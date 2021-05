VARAM rosina nolietotās riepas izmantot jaunu ceļu seguma veidošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jomā Alda Ozola piedalījās Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas rīkotajā diskusijā “Aprites ekonomikas nākotne Latvijā: Ilgtspējīga un inovatīva pieeja ceļu būvei”. Tajā tika runāts par aprites ekonomikas attīstību, kuru virza VARAM, īstenojot vairākas iniciatīvas, un inovatīviem Latvijas zinātnieku pētījumiem ceļu būvēšanā.

Alda Ozola: “Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā pētījuma rezultāti apliecina, ka Latvijā jau tiek sperti praktiski soļi, lai ceļu būvē izmantotu nolietotās riepas. No ministrijas viedokļa raugoties, šodien diskusijā apspriestais iet roku rokā ar ministrijas mērķi pilnveidot ražotāju atbildības sistēmas darbību attiecībā uz riepām, kā arī izvērtēt citas nepieciešamās izmaiņas atbalsta un kontroles pasākumos, lai veicinātu otrreizējo materiālu izmantošanu tautsaimniecībā. Tieši riepu pārstrāde ir efektīvākais veids vēsturisko riepu krājumu likvidēšanai.”

Ministrija jau 2020.gadā izstrādāja “Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam”, kurā norādītas darbības, lai veicinātu nolietoto riepu izmantošanu tautsaimniecībā dažādos procesos. Tāpat šīs iespējas ir izskatītas informatīvajā ziņojumā par nolietoto riepu apsaimniekošanu, kas ir nozīmīgs solis problēmas risināšanā. Savukārt, lai veicinātu materiālu pārstrādi un aprites ekonomikas iedzīvināšanu dažādos ražošanas procesos, ministrija ir paredzējusi investīcijas no Eiropas Savienības fondiem aprites ekonomikas veicināšanai uzņēmumos. Tāpat ministrija plāno turpināt attīstīt zaļā publiskā iepirkuma nosacījumu izmantošanu arī nolietoto riepu jomā.

Pašlaik VARAM strādā pie vairākām iniciatīvām, kas paredz veicināt ilgtspējīgu nolietoto un, tajā skaitā, uzkrāto riepu nokļūšanu aprites ekonomikas plūsmā, plašāk izmantojot nolietotās riepas pārstrādei, piemēram, sporta un bērnu laukuma segumu ražošanā vai piemaisījumos asfaltam ceļu būvniecībā. Savukārt, kā diskusijā norādīja ministrijas valsts sekretāra vietniece, sadarbībā ar Ekonomikas un Satiksmes ministrijām ir jārod jauni risinājumi nolietoto riepu izmantošanā un pārstrādē, lai tās varētu izmantot arī ceļu būvē.

VARAM mērķis ir līdz 2025. gadam plānots pakāpeniski paaugstināt nolietotu riepu savākšanas mērķi no 65% uz 90% no tirgū laistā apjoma gadā un reģenerācijas mērķi no 80% uz 90%. Tādejādi tiks risināts arī jautājums, lai vēsturiski uzkrātās riepas tiktu savāktas un pārstrādātas vai reģenerētas ražotāju atbildības sistēmu ietvaros.

Tāpat VARAM, lai uzlabotu riepu uzskaiti un nodrošinot kontroli, plāno izvērtēt iespēju izveidot riepu reģistra izveidi Latvijas tirgū pirmo reizi laistajām riepām. Kontroles uzlabošanas nolūkos kopā ar riepu apsaimniekošanas nozares pārstāvjiem tiks regulāri apzinātas nolietotu riepu uzkrāšanās vietas un apjomi, savukārt ministrija izvērtēs zemes īpašnieku administratīvās atbildības pastiprināšanas iespējas par teritorijas piesārņošanu. Tāpat vienlaikus kopā ar nozari tiks īstenoti sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumi.