Vēlētāju apliecības sāks izsniegt 25. septembrī

Latvijas balsstiesīgie iedzīvotāji, kuri šobrīd kā savu vienīgo personu apliecinošo dokumentu izmanto personas apliecību (eID), 13.Saeimas vēlēšanām nepieciešamās vēlētāju apliecības varēs saņemt Pilsonības un migrācijas pārvaldes (PMLP) nodaļās no 25. septembra. Saskaņā ar PMLP rīcībā esošajiem statistikas datiem, vēlētāju apliecības tiks izgatavotas nedaudz vairāk nekā 60 tūkstošiem balsstiesīgo iedzīvotāju.

Jāatgādina, ka sākotnēji vēlētāju apliecību izsniegšana tika plānots uzsākt 24. septembrī, taču šī diena, saistībā ar pāvesta Franciska vizīti Latvijā, ir noteikta kā svētku diena. Vēlētāja apliecību izsniegšana notiks līdz pat 6. oktobrim (sestdienai).

Vēlētāja apliecības varēs saņemt tajā PMLP nodaļā, kurā personai izsniegta personas apliecība, tāpat jāatgādina, ka līdz 25. septembrim var pieteikt apliecību izsniegšanu sev ērtākā nodaļā, rakstot iesniegumu klātienē, vai uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv (elektroniski parakstītu) vai izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”.

Lai saņemtu vēlētāja apliecību, ir jāuzrāda personu apliecība. PMLP norāda, ka vēlētāja apliecības ir nodrošinātas ar pretviltošanas elementiem un tās neizgatavo klātienē PMLP nodaļās.

PMLP vēlreiz aicina balsstiesīgos Latvijas iedzīvotājus, pirms 13. Saeimas vēlēšanām, kuras notiks šī gada 6. oktobrī, laikus pārbaudīt, vai vēlēšanu dienā būs derīga pase. Pēc PMLP datiem no septembra līdz vēlēšanu dienai pases derīguma termiņš beigsies 2336 Latvijas pilsoņiem.

Jaunu pasi var saņemt kādā no 30 PMLP teritoriālajām nodaļām visā Latvijā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Savukārt, lai izvairītos no neērtībām un gaidīšanas rindā, PMLP mudina izmantot iepriekšējā pieraksta iespējas un vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku. To var izdarīt, zvanot vai rakstot e-pastu, uz kādu no PMLP nodaļām ( http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html ), kā arī izmantojot e-pakalpojumu “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”, kas pieejams portālā www.latvija.lv .