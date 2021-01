Veselības ministra amatā apstiprina Danielu Pavļutu

Šodien, 7.janvārī, veselības ministra amatā apstiprināts Daniels Pavļuts.

Stājoties veselības ministra amatā, Daniels Pavļuts uzsver: "Mediķi ir pandēmijas epicentrā. Viņiem vajadzīgs un tiks sniegts mūsu visu atbalsts. Mana pirmā un galvenā prioritāte būs vakcinācijas tempu kāpināšana un cilvēku līdzdarbošanās nodrošināšana. Tā ir mūsu iespēja atgriezties ierastajā ikdienā, virzīties uz visiem patiesi pieejamu veselības aprūpi un iziet no pandēmijas vēl spēcīgākiem nekā bijām.”

Daniels Pavļuts ieguvis augstāko izglītību Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (1999.g.), profesionālo diplomu kultūras menedžmentā Londonas City Universitātē (2000.g.) un Hārvarda Universitātē ieguvis maģistra grādu sabiedrības vadībā ar specializāciju līderībā (2007.g.).

Kopš 2017.gada Daniels Pavļuts ir politiskās partijas “Kustība “Par!”” valdes priekšsēdētājs, no 2018.gada 13. Saeimas deputāts, "Attīstībai / Par!" frakcijas vadītājs; Partiju apvienības “Attīstībai/Par” valdes loceklis, līdzpriekšsēdētājs.

Savā līdzšinējā darbībā Daniels Pavļuts bijis ekonomikas ministrs (2011.-2013.g.), Kultūras ministrijas valsts sekretārs (2003.-2006), ieņēmis vadošus amatus AS Swedbank (2010.-2011.), Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā (2008.-2011), Latvijas "Startup" uzņēmumu asociācijā "Startin.lv" (2016.-2017.). Daniels Pavļuts ir arī mācībspēks Rīgas Ekonomikas augstskolā (no 2008.gada) un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA (no 2019.g.).