Veselības ministrija reorganizēs Vakcinācijas projekta biroju

Veselības ministrija (VM) uzlabos vakcinācijas procesa pārvaldību, tostarp reorganizēs Vakcinācijas projekta biroju.

“Līdzšinējā visaptverošas vakcinācijas pret Covid-19 projekta īstenošana ir uzrādījusi esošā pārvaldības modeļa stiprās un vājās vietas. No vienas puses, īpaša projekta koordinācijas vienība ir vajadzīga, no otras - Vakcinācijas projekta biroju gan sabiedrība, gan nozare ir uztvērusi kā kaut ko atsevišķu no nozares un ministrijas. Tā tas nedrīkst būt, vakcinācijas projekta kooordinatoriem ir jādarbojas ciešā sazobē ar nozari - tuvāk ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm, tuvāk loģistikas pakalpojumu sniedzējiem. Ir svarīgi uzlabot saziņu un visu pušu sadarbību, ļaujot vakcinācijai noritēt raitāk un straujāk,” saka veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Vakcinācijas projekta birojs kā VM strukturvienība tiks likvidēts. Nacionālajā veselības dienestā (NVD) tiks izveidota jauna struktūvienība vakcinācijas projekta koordinācijai, kuras finansiālā un cilvēkresursu kapacitāte tiks stiprināta. Tuvojoties vakcinācijas masveida fāzei, projekta koordinācijas vienībai vajadzīgi papildspēki - projektu vadītāji lielas jaudas vakcinācijas centru koordinācijai reģionos u.c.

Līdzšinējie Vakcinācijas projekta biroja darbinieki ir atlasīti konkursa kārtībā un turpinās projekta koordināciju NVD. Viņu atalgojums tiks noteikts saskaņā ar vienoto valsts pārvaldes atalgojuma sistēmu.

Vakcinācijas projekta norisi ikdienā nodrošinās koordinācijas grupa, kurā būs iekļauti VM, NVD, Slimību profilakses un kontroles centra, Zāļu valsts aģentūras un citu VM iestāžu vadošie darbinieki un eksperti. Vakcinācijas projekta regulāru pārraudzību nodrošinās Vakcinācijas projekta Rīcības komiteja, kuru vadīs veselības ministrs un kurā tiks aicināti darboties arī citu ministriju un organizāciju pārstāvji no Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas u.c.