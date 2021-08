VID aiztur narkotisko un psihotropo vielu kontrabandistu un izplatītāju grupējumu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki 2021. gada jūlijā, veicot ilgstošu operatīvo un izmeklēšanas darbību kompleksu, aizturēja sešas personas, kuras nodarbojās ar narkotisko un psihotropo vielu kontrabandu no Nīderlandes uz Latviju, kā arī to glabāšanu, pārvadāšanu un realizēšanu lielos apmēros organizētā noziedzīga grupā. Par to informē VID Sabiedrisko attiecību daļa.



Muitas kontroles pasākumu laikā uz Lietuvas - Latvijas robežas tika apturēts noziedzīgā grupējuma organizatora - 1998.gadā dzimušā Latvijas Republikas pilsoņa, vadītais automobilis “VW Passat”. Tā padziļinātās pārbaudes laikā tika konstatēti un izņemti vairāk nekā 1,5 kilogrami marihuānas.

Veicot vairākas sankcionētas kratīšanas Kurzemes reģionā organizētā grupējuma dalībniekiem piederošajos kustamajos un nekustamajos īpašumos, tika atrastas un izņemtas dažādas narkotiskās un psihotropās vielas, tām paredzētie iepakojumi un priekšmeti. Izņemtajām vielām tiks veiktas ķīmiskās ekspertīzes, kuru laikā tiks noskaidrots precīzs izņemto vielu daudzums.

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka aizdomās turētajiem bijis noteikts lomu sadalījums, un organizētā grupa nodarbojās ar narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu apriti ilgstošā laika posmā plašā Latvijas teritorijā.

Sešas personas atzītas par aizdomās turētām. Vienai no tām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, savukārt pārējām piecām – ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 190.1 panta trešās daļas, 253.panta otrās daļas un 253.1 panta trešās daļas.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiks sniegta.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.