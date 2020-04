VID izmaksās dīkstāves pabalstus arī pašnodarbinātajiem, kas turpina saņemt nelielus ienākumus kā nepilnas slodzes darbinieki

Lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) varētu nodrošināt dīkstāves pabalstu vēl plašākam pašnodarbināto personu lokam, ir papildināti 2020. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 179 „Noteikumi par dīkstāves pabalstu"pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”. Tajos veiktie grozījumi nosaka, ka uz dīkstāves pabalstu varēs pretendēt arī pašnodarbinātas personas, kuras vienlaikus ir nepilnas slodzes darbinieki, bet šajā darbā vidēji mēnesī saņem mazāk par 430 eiro mēnesī. Tāpat pabalstu varēs saņemt pašnodarbinātie, kas vienlaikus veic pedagoģisko vai radošo darbu valsts vai pašvaldības budžeta iestādē vai to kontrolētā uzņēmumā un saņem atalgojumu, kas vidēji mēnesī ir mazāks par minimālo algu. Pabalstu varēs saņemt arī, ja cilvēks saņem vecuma vai izdienas pensiju, kā arī pašnodarbinātās personas, kuras nodarbina darbiniekus.

Līdz ar šīm izmaiņām dīkstāves pabalstam var pieteikties arī tādas pašnodarbinātās personas, kuras strādā nepilnu darba laiku privātajā un nevalstiskajā sektorā, un to ienākumi no šī darba vidēji pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz minimālo mēneša darba algu – 430 eiro mēnesī. Dīkstāves pabalstam tagad var pieteikties arī pašnodarbinātie, kas daļēji strādā valsts un pašvaldību budžeta iestādēs vai to kontrolētos uzņēmumos, kur veic pedagoģisko vai radošo darbu un saņem atalgojumu, kas vidēji mēnesī ir mazāks par 430 eiro mēnesī. Tāpat dīkstāves pabalstam var pieteikties arī tie pašnodarbinātie, kuri ir darba devēji.

Pie tam, pašnodarbinātās personas dīkstāves pabalstu varēs saņemt arī tad, ja saņem arī vecuma vai izdienas pensiju.

Tāpat grozījumi paredz, ka pašnodarbinātajiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķirs piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru pašnodarbinātajam uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Arī turpmāk dīkstāves pabalstam var pieteikties tādas fiziskās personas, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji, ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā pašnodarbinātas personas, vai ir autoratlīdzību saņēmēji vai mikrouzņēmuma nodokļu maksātāji vai arī individuālie komersanti.

Uz dīkstāves pabalstu nevar pretendēt tās pašnodarbinātās personas, kuras vienlaikus veic pilnas slodzes darbu kā darba ņēmēji, un kuri kā darba ņēmēji pilnas vai nepilnas slodzes darbā pēdējos 6 mēnešos pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vidēji mēnesī ir saņēmuši algu, kas pārsniegusi 430 eiro apmēru.





Kā var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai?

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona iesniedz noteiktas formas pamatotu iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). Par laika posmu no 2020.gada 14.marta līdz 31.martam iesniegums jāiesniedz līdz 2020.gada 25.aprīlim (tā ir brīvdiena, tāpēc līdz nākamajai darbdienai – 27.aprīlim) un turpmāk - līdz nākamā mēneša 25.datumam.

Pašnodarbinātajai personai iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, Latvijā atvērts bankas konts un dīkstāves periods, kā arī pamatojums par dīkstāves iestāšanos krīzes ietekmē radīto apstākļu dēļ. Iesniegumā arī jāapliecina, ka norādītajā periodā nav gūti ienākumi no saimnieciskās darbības, un ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā.

Izņēmums ir autoru un izpildītāju saņemtās atlīdzības un ienākumi, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un nepilna darba laika nodarbinātības – apliecinājumā jānorāda šo ieņēmumu apmērs.

Pašnodarbināto personu sarakstu, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu, VID publicē savā tīmekļvietnē sadaļā “COVID-19”.



Kādi ir valdības noteiktie kritēriji dīkstāves pabalsta atteikumam?

Valdība ir lēmusi, ka atbalsta pasākumus varēs saņemt tie nodokļu maksātāji, kuri līdz šim ir bijušu godprātīgi un atbildīgi saistību izpildē pret valsti. Tādēļ, izvērtējot saņemtos iesniegumus par pašnodarbināto dīkstāves pabalsta izmaksu, VID ir stingri jāvadās pēc kritērijiem, kas noteikti MK noteikumos „Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”.

Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā saistībā ar COVID-19 izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “COVID-19”, kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā nodokļu maksātāji var zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbalsta tālruni COVID-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem 67120020, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.