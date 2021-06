VID no 28.jūnija atsāks klientu apkalpošanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

Pakāpeniski mazinoties epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, Valsts ieņēmumu dienests (VID) atsāks klientu apkalpošanu klātienē Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Klātienes apkalpošana VID klientu apkalpošanas centros notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta un stingri ievērojot drošības un piesardzības prasības. Tādēļ aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz klientu apkalpošanas centriem klātienē un turpināt izmantot iestādes pakalpojumus un saņemt konsultācijas attālināti – Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni.

Pieteikties klātienes apmeklējumam varēs, sākot no 2021. gada 21.jūnija, zvanot pa tālruni 67120005, taču pirmie klātienes apmeklējumi varēs notikt no 28.jūnija, neaizmirstot paņemt līdzi arī personu apliecinošo dokumentu (pasi vai ID karti).

Pieteikties klātienes apkalpošanai varēs šādos VID klientu apkalpošanas centros: Rīgā (Talejas iela 1), Jelgavā (Lielā iela 6), Jēkabpilī (Draudzības aleja 2), Daugavpilī (Klusā iela 4a), Rēzeknē (18. novembra iela 16), Valmierā (Beātes iela 49), Liepājā (Jūras iela 25/29) un Ventspilī (Dzintaru iela 22/9).

VID klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1 apmeklētāji tiks pieņemti pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 19:00, kā arī trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, bet pārējās minētajās pilsētās - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.

VID darbinieku klātienes pakalpojumi no 2021. gada 28. jūnija pirmdienās un ceturtdienās būs pieejami arī deviņos valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros šādās Latvijas pilsētās – Tukumā (Talsu iela 4), Smiltenē (Dārza iela 3), Aizkrauklē (Lāčplēša iela 1), Valkā (Rīgas iela 25), Gulbenē (Ābeļu iela 2), Bauskā (Uzvaras iela 1), Līvānos ( Rīgas iela 77), Alūksnē (Dārza iela 11) un Ludzā (Raiņa iela 16). Šajos valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros iepriekšējs pieraksts nav nepieciešams.

Apmeklējot klientu apkalpošanas centrus, lūdzam būt piesardzīgiem un atbildīgiem, un ievērot visus valstī joprojām noteiktos piesardzības pasākumus – vilkt sejas masku, ieturēt 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai. Aicinām atlikt VID apmeklējumu, jūtot elpceļu slimības pazīmes, kā arī nenākt, ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

Par VID klātienes pakalpojumu pieejamību arī citās Latvijas pilsētās aicinām sekot līdzi informācijai VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv un sociālajās platformās.

Iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. VID konsultācijas var saņemt, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.