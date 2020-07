Viesstrādniekiem, iebraucot Latvijā, veiks Covid-19 analīzes

Lai samazinātu Covid-19 izplatīšanās risku, no 1. augusta visām personām, kuras ieradīsies Latvijā veikt darba pienākumus no valstīm ar augstu saslimšanas rādītāju, tai skaitā kultūras jomas darbiniekiem, būs obligāti jāveic Covid-19 analīzes. To paredz šodien, 28. jūlijā, veiktie grozījumi Ministru kabineta noteikumos*.

Šobrīd ārvalstnieki, tai skaitā, kultūras darbinieki, kas ierodas no valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, darba pienākumus varēja īstenot pirms tam neatrodoties 14 dienu pašizolācijā. Tās ir personas, kuras ir saņēmušas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atļauju vai iebrauc Latvija ar kultūras ministra rīkojumu. Vienlaikus epidemioloģiskie novērojumi liecina, ka pieaug to gadījumu skaits, kad inficēšanās saistīta tieši ar ieceļojušajiem darbiniekiem. Līdz ar to, lai nepakļautu inficēšanās riskam citus uzņēmuma darbiniekus, ir nepieciešams savlaicīgāki atklāt iespējamos saslimšanas gadījumus.

Jaunā kārtība paredz, ka pirms darba pienākumu uzsākšanas ārvalstniekiem būs jāveic Covid-19 tests. Tas nozīmē, ka personai līdz analīžu negatīva rezultāta saņemšanas būs jāatrodas pašizolācijā un tikai tad varēs doties pildīt darba pienākumus. Savukārt 5.-7. dienā pēc izbraukšanas no valsts, uz kuru ir attiecināmi piesardzības pasākumi, tests būs jāatkārto otru reizi, jo Covid-19 infekcija var atklāties arī vēlāk (visbiežāk tieši 5.-7. dienā pēc inficēšanās).

Valsts šīs analīzes apmaksās tad, ja par personu tiek Latvijā maksāti nodokļi, savukārt citos gadījumos izmaksas segs pats cilvēks vai organizētājs, kas ir uzaicinājis viesmākslinieku. Piemēram, nav paredzēts, ka par no ārvalstīm uzaicināto kultūras darbinieku, izmaksas segtu Kultūras ministrija. Tās segs pasākuma organizētāji vai pats cilvēks pēc savstarpējās vienošanās.



*Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"