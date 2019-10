Vismaz trešdaļa adoptējamo bērnu nevēlas tikt adoptēti

Patlaban no 1175 adoptējamajiem bērniem, 431 bērns nevēlas tikt adoptēts, līdz ar to ir iespējams adoptēt 571 bērnu, no tiem 377 ir vecumā no 10 līdz 18 gadiem, aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijas (LM) Komunikācijas nodaļas vadītāja Aiga Ozoliņa. No visiem adoptējamajiem lielākā daļa, tas ir, 800 bērnu ir vecumā no 10 līdz 18 gadiem, tikai 377 no viņiem vēlas tikt adoptēti. Uz ārvalstīm kopā ir adoptējami 164 bērni.

Lielākajai daļai no šiem bērniem ir grūtības atrast adoptētājus vecuma vai veselības stāvokļa dēļ, liecina ministrijas apkopotā informācija līdz 2019.gada oktobrim. Atzīmējot, ka noteiktos gadījumos adoptāciju apgrūtina arī tas, ka ir vienlaicīgi jāadoptē vairāki bērni, kas ir, piemēram, brāļi vai māsas.

Tāpat ir zināms, ka Latvijā šogad adoptēti 107 bērni, no kuriem aptuveni trešdaļa, proti, 35 adoptēti uz ārvalstīm. No adoptētajiem bērniem Latvijā 54 ir vecumā līdz 6 gadiem. Vecumā no 9 līdz 18 gadiem Latvijā tika adoptēti vien divi bērni, savukārt uz ārvalstīm - 29.

Pašreizējā informācija arī liecina par 141 Latvijas adoptētāju un 33 ārvalstu adoptētājiem. Šajā skaitā ir arī adoptētāji, kuri vēl nav saņēmuši informāciju par adoptējamo bērnu vai adoptētāji, kuri pēc informācijas saņemšanas vēl nav izlēmuši par bērna ņemšanu aprūpē.