VUGD atgādina: atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami

nevajag haotiski kustēties, zaudējot spēkus, tā vietā vienmērīgi kustināt kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus;

pagriezties ar seju uz to vietu, no kurienes Jūs atnācāt un nolikt rokas uz ledu, izstiept rokas cik iespējams tālāk. Mēģināt uzgulties uz ledus malas ar krūtīm un mēģināt izstumt sevi no ūdens.